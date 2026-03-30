Chepa Candela: Stephany Abasali le da una estocada a sus detractores…

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¡¡Jelou, Jelou!! Aquí me tienen de nuevo en este raudo tecleo que, como “tuttos” los días, los pone al tanto de lo que pasa, ocurre, sucede, y acontece en esta ajetreada “movida farandulera”, donde el chisme no puede faltar ¡nunca, jamás!...

STEPHANY ABASALI

Yyy como marzo ya se fue (entiéndase: estamos a un parpadeo de entrar en el segundo trimestre del año… ¡Una pelusa! Aquí me tienen doblada de la risa con ese freno e´mano que le metió la STEPHANY ABASALI a “tuttos” aquellos lengua e´trapo que echaron a rodar la bola de que ella tenía un tigre en el tanque; y es que la mujer, en menos de lo que canta un gallo, les respondió a sus detractores con una divertida foto en su cuenta de Instagram que lo máximo que podía tener en su vientre es una mala digestión, y les apuntó que dejaran de inventar, es decir: los mandó a buscar oficio… La “Miss Universo de las Américas 2025” enfrentó este pote de humo solo por una fotografía que se hizo al lado de la exreina de belleza, animadora y actriz, Myriam Abreu, en donde la apodada “Barbie” le puso la mano en el vientre a Abasali y allí despertó el morbo y la intriga de algunos… ¡Acto seguido! La Yolanda (explíquese: la yo) en esa búsqueda, caza, recolección y pesca de este “dime y direte”, contacté a mi “comae” la Myriam y esto fue lo que ella me “espepitó” al respecto: Todo esto lo que da es risa… Mi mano en su vientre fue un gesto de protección, respeto y admiración. Es una pose y ¡ya!... No entiendo por qué tantas especulaciones”… Así que si querían revivir en esta Semana Santa la historia de la “Virgen María”, embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, se quedaron con las ganas… Mejor vayan a darse un baño de agua salada y purifiquen esos malos pensamientos…

ROSALÍA

Yyy manteniendo mis radares activos en esa onda de barrigas sospechosas, panzas, abultamientos y sorpresivos movimientos intestinales, les cuento que la ROSALÍA pasó tremendo susto a raíz de una intoxicación alimentaria, la cual la obligó a detener el concierto que estaba llevando a cabo en Milán… La artista intentó continuar su respectivo “cacareo”, pero su estado de salud la detuvo a pesar de que muchos pensaban que se trataba de un simple “gas”… El concierto de la cantante española en Milán forma parte de su gira “Lux Tour”, y el público, preocupado por la situación, no se quejó ante este cambio de señas… ¡Todo lo contrario!... Oraron por su pronta recuperación y le celebraron el hecho de querer continuar con el espectáculo a pesar de que la susodicha ya estaba jorobada del dolor… Este recital era la quinta parada del tour que comenzó el 16 de marzo en Lyon, con presentaciones posteriores en París y Zúrich… Su siguiente actuación está programada para hoy (30 de marzo) en el Movistar Arena de Madrid, aunque esto dependerá de su evolución de salud… Hasta el momento, la susodicha no ha emitido declaraciones oficiales a través de sus redes sociales, pero cercanos, allegados y afectos dicen que está ¡chévere, cambur!; progresando poco a poco…

CANAL I

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que en Canal i compraron cloro, amoníaco, lejía concentrada, vinagre y ácido muriático para limpiarle el pico a una de las dos animadoras del programa “Zona i”, y es que el equipo de producción del fulano espacio aún se encuentra con lupa en mano y haciendo “Zapatico Cochinito” para detectar quién fue la que lanzó un “Toño el amable” en plena transmisión en vivo… ¡Pasa y acontece! Que durante el cierre de semana el programa se encontraba en su mejor apogeo y, al parecer, la PAULA BEVILACQUA y la ÚRSULA KABBARA seguían en un fuerte contrapunteo detrás de las cámaras y ¡zaaaz!, a una de ellas se le salió la delicada frase… “Tutta” esta situación le puso los pelos de punta a Raquel, y todo aquel que apenas terminó el coroto, los caciques mayores del canal que “inspira” le exigieron a los protagonistas del ya mencionado coroto refinar su vocabulario, y si esta metida de pata vuelve a pasar, los van a engavetar sin derecho a pataleo por informales y antiéticos… ¿Quién habrá sido la culpable de esta metida de pata?... ¿Quién invocó a “Toño”?... ¿Fue Úrsula o Paula?... ¡Que comiencen las apuestas!... ¡Fin!.

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