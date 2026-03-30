Britney Spears reaparece: un mensaje de gratitud que sacude a sus fans

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La cantante estadounidense, Britney Speras, conocida por muchos como la "Princesa del pop", regresó a las redes sociales con un mensaje de agradecimiento y a través del cual informó cómo la ha pasado durante estos días y cómo se siente luego de resultar detenida por las autoridades por sospecha de manejar alcoholizada.

Si bien, la intérprete de "Oops!... I Did It Again" resultó detenida durante los primeros días del mes de marzo, por la policía de California por sospecha de manejar bajo los efectos del alcohol, razón por la cual fue arrestada en el condado de Ventura, lugar donde actualmente vive.

La reconocida mundialmente como la " Princesa del pop", quien tiene 44 años de edad, fue liberada luego de transcurrir unas horas y ahora tendrá que enfrentar a la justicia el próximo 4 de mayo para responder por lo que sucedió.

Según información dada a conocer, Britney Spears estaba sola y cerca de su casa, específicamente en el vecindario de Thousand Oaks, a 65 kilómetros de Los Angeles, cuando fue detenida, según destacó el portal TMZ.

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