Alejandra Guzmán enciende las alarmas tras fuerte caída: esto se sabe de su estado

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La cantante mexicana Alejandra Guzmán volvió a ser tema de conversación entre sus seguidores luego de sufrir un accidente en su hogar que encendió las alarmas sobre su estado de salud. El incidente ocurrió de manera inesperada cuando, según se informó, un perro se cruzó en su camino y provocó que la artista perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

El golpe habría impactado directamente en la zona de la cadera, generándole molestias adicionales relacionadas con un nervio, lo que obligó a prestar atención inmediata a su evolución. La situación generó preocupación entre sus fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a mostrar mensajes de apoyo y a preguntar por su condición.

Un accidente que no requirió hospitalización

A pesar del fuerte susto, se dio a conocer que la intérprete no necesitó ser trasladada a un centro médico, ya que su estado no presentó complicaciones graves que ameritaran hospitalización. De acuerdo con la información compartida por su entorno cercano, la cantante ha estado bajo observación y siguiendo cuidados en casa.

Entre las recomendaciones que ha recibido se encuentran terapias y masajes para aliviar el dolor en la zona afectada, lo que ha permitido que su recuperación avance de manera positiva. Hasta el momento, su evolución ha sido estable y sin mayores contratiempos.

Su familia confirma que se encuentra estable

El propio Enrique Guzmán, padre de la artista, fue quien dio detalles sobre lo ocurrido, explicando la causa del accidente y tranquilizando a quienes se encontraban preocupados por la salud de su hija. Sus declaraciones apuntan a que, pese al incidente, la situación está bajo control.

La llamada “Reina del Rock” se mantiene en contacto constante con su familia y continúa recuperándose en un ambiente tranquilo. Aunque el episodio generó inquietud en un inicio, la información más reciente indica que su condición es favorable.

Un contratiempo en medio de sus planes de regreso

Este accidente ocurre en un momento en el que Alejandra Guzmán se encontraba afinando detalles para retomar actividades en los escenarios. Por ello, el incidente ha generado aún más atención entre sus seguidores, quienes están pendientes de su recuperación y de cualquier actualización sobre su regreso.

Por ahora, todo indica que la artista se tomará el tiempo necesario para recuperarse completamente antes de volver a sus compromisos profesionales, priorizando su bienestar mientras supera este percance doméstico.

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