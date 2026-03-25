¡Muguruza y Arthur Borges presumen su nueva vida como padres! Así presentan a su primer hijo Marcos

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La vida de Garbiñe Muguruza ha tomado un rumbo completamente distinto tras su retiro del tenis profesional. Junto a su esposo, el empresario Arthur Borges, presentaron públicamente a su primer hijo, Marcos, en un momento que ambos describen como uno de los más importantes y felices de sus vidas.

El nacimiento del bebé, ocurrido a mediados de enero, marcó el inicio de una etapa totalmente nueva para la pareja, que decidió compartir parte de esta experiencia en una reciente entrevista en la que abordan cómo han vivido los primeros días como padres primerizos, así como los cambios que han tenido que asumir en su rutina diaria.

Un cambio de vida que lo transforma todo

Garbiñe Muguruza no ocultó la emoción que siente al estrenar su faceta como madre. La extenista confesó que la experiencia de tener a su hijo ha sido profundamente impactante, describiéndola como algo difícil de explicar con palabras, pero lleno de significado emocional.

Asimismo, destacó que la maternidad ha redefinido sus prioridades, dejando claro que ahora su enfoque principal está en el bienestar de su hijo. Aunque reconoció que el proceso implica noches cortas y una adaptación constante, aseguró que la felicidad que le produce su bebé compensa cualquier dificultad.

Primeros días intensos y poco sueño, pero mucha felicidad

Por su parte, Arthur Borges también compartió cómo han afrontado esta nueva etapa familiar. Ambos coincidieron en que los primeros meses han estado marcados por el cansancio típico de los padres primerizos, especialmente por las interrupciones del sueño, aunque lo describen como una experiencia gratificante.

La pareja comentó que su hijo Marcos se ha mostrado como un bebé tranquilo y saludable, lo que ha facilitado en cierta medida la adaptación a esta nueva dinámica. A pesar de los retos iniciales, afirmaron que están disfrutando plenamente de cada momento junto a su pequeño.

Una historia de amor que dio paso a una familia

La relación entre Muguruza y Borges comenzó tras coincidir en un evento en Nueva York, donde se conocieron y empezaron a compartir tiempo juntos. Con el paso del tiempo, su vínculo se consolidó hasta formalizarse en matrimonio en 2024, dando paso ahora a la formación de su familia con la llegada de su primer hijo.

Aunque han mantenido un perfil relativamente discreto, la pareja ha compartido algunos momentos importantes de su vida en común, mostrando una relación estable que ahora se fortalece con la paternidad.

Una nueva etapa lejos de las canchas

Tras su retiro del tenis profesional en 2024, Muguruza ha enfocado su vida en nuevos proyectos y en su vida personal. Sin embargo, la llegada de su hijo ha supuesto el cambio más significativo hasta ahora, marcando el inicio de una etapa completamente distinta.

Con Marcos en sus brazos, la extenista inicia una nueva fase donde la familia ocupa el centro de su vida, dejando atrás la exigencia de la competencia deportiva para centrarse en su rol como madre y en esta nueva realidad junto a su esposo.

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