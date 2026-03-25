¿Quién será la nueva Jenna Rink? Netflix revive el fenómeno de "Si Yo Tuviera 30"

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La plataforma de streaming, Netflix, confirmó el reinicio de la película "Si Yo Tuviera 30", la icónica comedia romántica de los 2000 que resultó ser un fenómeno entre el público.

Si bien, este reinicio contará con la participación de un nuevo elenco, encabezado por la actriz estadounidense, Emily Bader, quien interpretará al personaje de Jenna Rink y el actor estadounidense, Logan Lerman, quien le dará vida nuevamente a Matt Flamahaff.

Por su parte, la actriz estadounidense Jennifer Garner, quien interpretó en la versión pasada de la película a Jenna Rink; participará en la producción cinematográfica pero ahora como productora ejecutiva.

Reinicio de "Si Yo Tuviera 30"

En otro orden de ideas, la película busca mezclar la nostalgia de la historia original con una mirada actual, manteniendo su esencia entre la vida adulta y la comedia.

Si bien, el proyecto ya genera expectativa entre los fans y seguidores de la historia.

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