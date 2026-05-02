Alejandro Sanz y su éxito empresarial: así acumuló una fortuna de 25 millones de dólares fuera de los escenarios

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El cantautor español, Alejandro Sanz, destaca como una de las figuras más influyentes de la música en español, pero su éxito trasciende los escenarios. En este sentido, el artista consolidó una estructura de negocio diversificada que traduce su fama en una sólida fortuna.



En este sentido, para gestionar su carrera de forma global, el madrileño utiliza tres sociedades principales: Alkazul S.L., Gazul Producciones y la estadounidense Music on Wheels LLC. A través de Gazul Producciones, el cantante administra su catálogo musical, sus giras y todos sus derechos de propiedad intelectual. Además, estas gestiones respaldan una trayectoria con más de 25 millones de discos vendidos hasta la fecha.



Por su parte, Sanz también apuesta por sectores donde su marca personal tiene un valor estratégico. De esta manera, el intérprete comercializa diversos productos bajo su identidad:

Sombra by Alejandro Sanz: una línea gourmet con artículos de su propia finca.

Mi Acorde: su colección de fragancias personales.

Pure Wondersanz: su incursión en el mercado de las bebidas espirituosas.

Seducción: su propia línea de moda.



Además de estas marcas, el músico posee importantes inversiones en la "economía real". Su patrimonio incluye participaciones en negocios de hostelería en Madrid, así como inversiones inmobiliarias en España y Estados Unidos. Actualmente, Sanz mantiene propiedades en enclaves de lujo, con especial foco en el estado de Florida.

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