Alicia Machado volvió a pisar el universo Miss Universo en una edición cargada de simbolismo para la venezolana. La actriz y exreina de belleza estuvo presente en Puerto Rico durante la celebración del 75 aniversario del certamen, un reencuentro que la conectó con la competencia que marcó un antes y un después en su vida.

En conversación con la prensa, Machado expresó su alegría por formar parte de esta edición especial y recordó que la última vez que estuvo en Miss Universo fue precisamente cuando ganó la corona en 1996. Su regreso, casi 30 años después, le permitió reencontrarse con un escenario que conoce desde una perspectiva muy distinta, ahora como una figura invitada y parte de la historia del concurso.

Casi 30 años después de su coronación, Alicia Machado vuelve a Miss Universo

La venezolana se mostró emocionada por la invitación a esta edición aniversario y por la oportunidad de compartir en Puerto Rico con otras figuras relacionadas con el concurso. Durante la entrevista, describió su experiencia como muy bonita y reiteró lo feliz que se sentía de participar en las actividades de esta celebración.

Machado también reconoció los cambios que ha experimentado Miss Universo con el paso de los años. El certamen ha transformado sus dinámicas, criterios y formas de presentar a las candidatas, adaptándose a nuevas realidades y a una visión más amplia de la mujer. Sin embargo, considera que, más allá de esa evolución, la esencia femenina permanece intacta.

Para la exreina, las mujeres siguen siendo las mismas en lo fundamental, aunque los escenarios, las oportunidades y las exigencias de la sociedad hayan cambiado. Su reflexión pone sobre la mesa la diferencia entre la transformación de una plataforma internacional y aquello que, desde su perspectiva, continúa definiendo a las mujeres que participan en ella.

Alicia Machado responde a los malos comentarios: "Lo único que da paz es la verdad"

Durante el encuentro también le preguntaron por los malos comentarios y las críticas que suelen rodear a las figuras públicas, un tema que Machado abordó con una respuesta contundente. La venezolana sostuvo que la tranquilidad viene de tener la verdad de su lado y restó importancia a las habladurías que puedan surgir alrededor de una persona.

En su reflexión, dejó como mensaje que, más allá de lo que se diga o se especule, al final lo verdaderamente importante es demostrar con hechos lo que se tiene para ofrecer. Una postura con la que hizo énfasis en no quedarse atrapada en el ruido de las opiniones ajenas, sino en respaldar las palabras con acciones y capacidades.

La Miss Universo 1996 también prefirió reservar sus comentarios sobre la competencia preliminar de esta edición hasta después de la gran final. Por ahora, disfruta de su regreso al certamen, de los reencuentros y de una celebración que la llevó nuevamente al escenario donde alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera.

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