Durante un video junto a Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, la intérprete destacó el valor de la educación como una herramienta capaz de transformar vidas y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

Por su parte, Evans reconoció la trayectoria de la cantante en la defensa de los derechos educativos de la infancia y agradeció su participación en esta iniciativa internacional. También destacó sus aportes económicos al fondo, entre ellos la donación de un dólar por cada entrada vendida de su gira Las Mujeres Ya No Lloran y las regalías correspondientes a su canción mundialista Dai Dai.

Evans confirmó que el programa ampliará su alcance a Venezuela. De acuerdo con lo explicado en el audiovisual, cinco organizaciones recibirán respaldo para desarrollar iniciativas que permitirán beneficiar a más de 13.000 niños con oportunidades educativas.

El representante de Global Citizen también dirigió un mensaje de agradecimiento a los docentes, líderes comunitarios y organizaciones que trabajan directamente con los menores, destacando que estos recursos buscan fortalecer su labor y ofrecerles a los estudiantes mejores condiciones para construir su futuro.

"Cada niño merece una escuela, un maestro y la oportunidad de alcanzar sus metas en la vida", fue parte del mensaje compartido durante la presentación.

Esta nueva etapa representa un paso significativo para el trabajo educativo que promueven FIFA y Global Citizen, una alianza que busca ampliar el acceso a la enseñanza y utilizar el deporte como una herramienta de desarrollo para la infancia.

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