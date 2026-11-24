Alejandra Guzmán sufrió un golpe accidental en el rostro durante su presentación en la Feria Internacional de la Mezclilla en Nextlalpan, Estado de México. El incidente ocurrió en medio de su actuación ante el público asistente a la edición número 28 de este encuentro anual. Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto en que la cantante recibió el impacto mientras interpretaba uno de sus temas en el escenario.

Continuación del show



Pese al golpe y a la sorpresa del momento, la intérprete decidió continuar con el espectáculo y no suspendió la presentación. La artista mantuvo su presencia escénica tras el percance y no hubo reportes inmediatos sobre una solicitud de atención médica por este episodio en particular. Su equipo y las fuentes que cubrieron el evento tampoco reportaron complicaciones graves derivadas de este golpe en el rostro.

Detalles del concierto



El concierto formó parte de la programación musical de la Feria Internacional de la Mezclilla 2026, que se celebró del 13 al 22 de noviembre en el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, en Nextlalpan, Estado de México. La cartelera contempló diez noches de conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo con artistas de distintos géneros, entre ellos Gloria Trevi, Santa Fe Klan, Gabito Ballesteros, El Mimoso, Los Yaguarú y Horóscopos de Durango. El evento reunió propuestas musicales, gastronomía típica, juegos mecánicos y la oferta textil de talleres de mezclilla de la región.

Historial de incidentes sobre el escenario



El nuevo percance reavivó la preocupación de sus seguidores debido al historial de problemas físicos y médicos que Alejandra Guzmán arrastra desde hace años. Sus dificultades en las caderas comenzaron tras un procedimiento estético con biopolímeros en 2009 que derivó en graves infecciones y múltiples intervenciones quirúrgicas. Con el paso del tiempo, la cantante recibió prótesis de titanio en ambas caderas, en 2013 y en 2016, además de enfrentar secuelas óseas y cirugías en la columna.

Luxación de cadera



En septiembre de 2026, durante su presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, la intérprete sufrió una luxación de cadera poco después de iniciar el concierto. En aquella ocasión, no pudo mantenerse de pie, abandonó el escenario en camilla, recibió atención médica en un hospital privado donde le acomodaron la cadera y el espectáculo quedó suspendido. Por eso, cada nuevo tropiezo o golpe en escena genera inquietud entre quienes siguen su trayectoria y su salud.

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