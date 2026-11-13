¡Como en sus mejores tiempos! Alejandra Guzmán revive a Silvia Pinal con una producción especial

Alejandra Guzmán encontró una manera particular de rendirle tributo a su madre y lo hizo con una producción audiovisual en la que recreó una escena emblemática de la carrera cinematográfica de su madre.

La cantante compartió el resultado en sus redes sociales, donde mostró parte de esta representación que busca recuperar la esencia artística de la reconocida intérprete. La iniciativa también permitió recordar algunas de las imágenes que convirtieron a Pinal en una de las figuras más importantes del cine mexicano.

"¡Orgullosa de ser tu hija! Mi mami, mi diva, mi amor. Gracias a mi gran equipo de actores", escribió Alejandra junto a la publicación.

Una recreación para recordar a la diva del cine mexicano

La iniciativa de Guzmán generó interés entre quienes siguen tanto su carrera musical como la historia de su familia. En esta ocasión, la artista destacó la faceta de la vida de su madre que trascendió generaciones.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, después de una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Su nombre quedó asociado a algunas de las producciones más importantes de la cinematografía mexicana, además de sus colaboraciones con el director español Luis Buñuel.

Entre sus películas más reconocidas figuran "Viridiana", "El ángel exterminador" y "Simón del desierto", títulos que también contribuyeron a proyectar su carrera fuera de México.

Su vida artística estuvo acompañada por una presencia constante en la televisión, especialmente como conductora del programa "Mujer, casos de la vida real", espacio que permaneció durante años en la pantalla mexicana.

El vínculo de Alejandra Guzmán con su madre

La relación entre Alejandra y Silvia también formó parte de la atención pública durante décadas. La cantante ha hablado en distintas oportunidades sobre la influencia de su madre en su vida y sobre los recuerdos que conserva de ella.

Tras su fallecimiento, Guzmán ha encontrado distintas maneras de mantener presente su memoria, tanto mediante mensajes personales como a través de proyectos artísticos.

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