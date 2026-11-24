El regreso de Don Omar a los escenarios colombianos ha generado una auténtica revolución entre sus fanáticos. La expectativa por disfrutar nuevamente de sus grandes éxitos quedó demostrada con la rapidez con la que se vendieron las entradas para los conciertos anunciados en el país, una respuesta que sorprendió al propio artista.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el intérprete de 'Danza Kuduro' expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible este resultado, con una mención especial para el público de Bogotá y Cali, ciudades donde la demanda por sus espectáculos ha sido especialmente significativa.

"A mis hermanos de Bogotá, mis hermanos de Cali y a la gente que me quiere por allá, muchísimas gracias por esas muestras de cariño y de amor, por haber comprado todos los boletos" , manifestó el cantante.

Sin embargo, sus palabras no se limitaron a celebrar el éxito de la convocatoria. El artista también dejó claro que quiere ofrecer más oportunidades a quienes no lograron conseguir entradas para alguna de las presentaciones programadas.

Don Omar quiere recompensar el cariño de sus seguidores

Consciente de la expectativa que ha despertado su regreso, el llamado Rey del Reguetón aseguró que hará lo posible por incorporar nuevos espectáculos a su itinerario en Colombia.

"Las tres ciudades antes de 12 horas se las pienso pagar, así que voy a buscar el espacio y el tiempo de ver cómo añadimos más fechas y más noches a esa aventura" , expresó, dejando abierta la posibilidad de extender su paso por el país.

La declaración despertó entusiasmo entre sus seguidores, especialmente entre quienes esperan una nueva oportunidad para asistir a sus conciertos. Aunque todavía no se han anunciado fechas adicionales para Bogotá y Cali, la promesa del artista mantiene las expectativas en alto.

Medellín ya suma una segunda noche

La respuesta del público colombiano ya ha comenzado a traducirse en movimientos dentro de la programación. Medellín contará con una segunda presentación, una decisión que responde al interés generado por el espectáculo.

Mientras tanto, los fanáticos de otras ciudades permanecen atentos a cualquier anuncio que permita ampliar la agenda del artista.

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