La historia de Clara Vegas Goetz rumbo al Miss Universe 2026 también tiene un componente familiar que despierta emociones. Su padre, Nicolás Armando Vegas, ofreció un testimonio íntimo durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, en la que compartió cómo ha vivido esta etapa y lo que significa para él ver a su hija continuar un camino que también marcó la historia de su familia.

Con la sensibilidad de un padre que observa a su hija cumplir uno de sus grandes sueños, Nicolás recordó algunos de los momentos que más lo han conmovido durante esta experiencia. Uno de ellos estuvo relacionado con Bárbara Palacios, Miss Universo 1986 y madre de Clara, cuyo legado representa un referente importante en esta nueva historia de reinas.

Una historia familiar que vuelve a conectar con el Miss Universo

Durante la conversación, Shirley Varnagy abordó la posibilidad de que Clara siguiera los pasos de su madre en el mundo de los certámenes de belleza. Nicolás explicó que durante años existieron conversaciones relacionadas con la formación artística de su hija, aunque no imaginaba que esta oportunidad llegaría de la manera en que finalmente ocurrió.

El proceso, según relató, estuvo marcado por una serie de circunstancias que parecieron coincidir hasta llevar a Clara a tomar la decisión de asumir el reto.

Cuando finalmente se decidió, su padre tuvo claro que no había marcha atrás. "Yo sabía que no había quién la parara. Mi trabajo era apoyarla" , expresó, al explicar que su principal compromiso ha sido acompañarla, protegerla y ofrecerle las herramientas necesarias para afrontar tanto los momentos difíciles como las alegrías de esta experiencia.

Uno de los recuerdos que dejó ver la dimensión emocional de este recorrido fue el momento en que contempló el póster de Bárbara Palacios. Nicolás confesó que la imagen lo hizo llorar profundamente, pues representa una conexión entre el pasado de su familia y el presente que ahora protagoniza Clara.

El apoyo de un padre detrás de cada paso

Más allá de la exposición pública y las exigencias de una competencia internacional, Nicolás destacó la importancia de estar presente durante todo el proceso. Reconoció que su hija ha atravesado situaciones complejas y que, en esos momentos, su responsabilidad ha sido darle seguridad y acompañarla para que pueda continuar adelante.

Su testimonio dejó claro que el orgullo familiar no está limitado a los resultados del certamen. Para él, también es importante observar la determinación con la que Clara ha asumido esta oportunidad y la manera en que ha construido su propio recorrido.

Venezuela, una tierra para volver a construir

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue el regreso de Clara a Venezuela después de pasar una temporada fuera del país, donde estuvo enfocada en su preparación y en la búsqueda de oportunidades profesionales.

Su padre recordó que durante ese período ella esperaba audiciones y trabajaba en proyectos que no necesariamente coincidían con lo que realmente quería desarrollar. Sin embargo, su regreso le permitió encontrar nuevas posibilidades y conectar con un propósito que hoy tiene un significado especial.

Al reflexionar sobre esta decisión, Nicolás expresó una visión esperanzadora sobre el país y las oportunidades que pueden encontrar quienes regresan con la intención de aportar.

"Es una tierra fértil. Venezuela va a bendecir a todos los que vuelvan a ayudar a construir de nuevo", manifestó.

También destacó la solidaridad de los venezolanos, especialmente en los momentos de mayor dificultad, cuando muchas personas se han organizado para ayudar sin esperar nada a cambio. Para él, esa disposición representa una de las grandes fortalezas de la identidad nacional.

Una corona, dos generaciones y un mismo orgullo venezolano

La participación de Clara Vegas en el Miss Universe 2026 representa un nuevo capítulo para una familia cuya historia está vinculada con uno de los momentos más recordados de la belleza venezolana: la coronación de Bárbara Palacios como Miss Universo en 1986.

Ahora, varias décadas después, Clara tiene la oportunidad de construir su propia historia en el escenario internacional, llevando consigo el referente de su madre, pero también sus aspiraciones y su personalidad.

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