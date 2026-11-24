La elección de la próxima Miss Universe Venezuela no solo estará marcada por la pasarela, los vestidos y las entrevistas de las candidatas. Detrás de la decisión también habrá un grupo de personalidades con distintas experiencias profesionales, entre ellas la de José Ramón, quien fue confirmado como integrante del comité encargado de evaluar a las participantes durante la gala.

Su nombramiento fue presentado por la organización a través de las redes sociales, con un reconocimiento a su trabajo en medios de comunicación y a la facilidad con la que logra conectar con la audiencia. Su incorporación suma un perfil ligado al entretenimiento y la comunicación en una competencia donde la personalidad también tiene un peso importante.

Una evaluación que va más allá de la pasarela

El desempeño de una candidata frente al público, su capacidad para expresarse y la seguridad que transmite forman parte de los aspectos que pueden distinguirla durante una competencia de belleza. En ese terreno, la experiencia de José Ramón frente a las cámaras podría aportar una perspectiva relacionada con la espontaneidad, el dominio escénico y la manera de comunicar.

La organización hizo énfasis precisamente en esas cualidades al anunciarlo, destacando su recorrido profesional y su entrega en el ámbito audiovisual. Aunque no se han detallado públicamente los criterios individuales que aplicará cada jurado, su perfil guarda relación con las habilidades comunicativas que acompañan la preparación de una reina.

Un nuevo desafío en el universo de los concursos de belleza

La participación de José Ramón lo coloca en una faceta distinta de su trabajo habitual, al pasar de estar frente a las cámaras a formar parte de quienes deberán examinar el desempeño de las aspirantes. Su responsabilidad será acompañar una decisión que definirá quién obtiene el título nacional y asume la representación venezolana en Miss Universo.

Con la integración de nuevos nombres al comité, el certamen comienza a generar expectativas sobre la dinámica de su gala y el perfil de la mujer que resultará vencedora. Las candidatas, por su parte, tendrán que demostrar que cuentan con preparación, personalidad, presencia y capacidad para afrontar las exigencias de una competencia internacional.

La búsqueda de la próxima reina continúa y cada anuncio relacionado con la organización deja ver cómo se prepara el concurso para una noche en la que no solo se disputará una corona, sino también la oportunidad de llevar el nombre de Venezuela a uno de los escenarios de belleza más reconocidos del mundo.

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