Amor eterno: el conmovedor tributo que Maribel Guardia grabó en su piel por Julián Figueroa

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La actriz, presentadora y cantante costarricensemexicana, Maribel Guardia, reveló a través de las redes sociales que se hizo un tatuaje como tributo a su hijo, el joven cantante, Julián Figueroa tras cumplir tres años de su muerte.

A su vez, para llevar a cabo este tributo, Guardia decidió escoger una fotografía del ojo de su hijo para plasmarlo en su piel.

Además, la reconocida actriz visitó el mismo estudio que Figueroa frecuentaba para hacerse el tatuaje.

"La verdad que ni me dolió y casi no sangre", afirmó Guardia luego de realizarse el tatuaje.

Es importante destacar que la imagen del ojo que Maribel Guardia escogió para tatuarse, es la misma fotografía que usó su hijo como referencia para taturase en el pecho, es decir, su propio ojo.

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