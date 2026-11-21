Arnold Schwarzenegger tiene un nuevo título que añadir a su extensa lista de reconocimientos, aunque esta vez no está relacionado con sus músculos, sus películas de acción ni su trayectoria política. A sus 79 años, el protagonista de Terminator fue distinguido como el primer «abuelo más atractivo del mundo» por la revista estadounidense Woman’s World, que decidió poner bajo los reflectores una faceta mucho más personal del actor.

La publicación eligió al intérprete para inaugurar esta particular distinción, que formará parte de una iniciativa anual dedicada a reconocer a abuelos cuyas historias y cualidades trascienden su apariencia física. El anuncio se dio a conocer el 12 de noviembre y tendrá un espacio destacado en la edición de la revista que llegará a los quioscos el próximo 20 de noviembre de 2026.

Más allá de su imagen de estrella de Hollywood, la elección pone de relieve el papel que Schwarzenegger disfruta actualmente dentro de su familia: el de abuelo de Lyla, Eloise y Ford, sus tres nietos, quienes tienen un apodo especial para llamarlo.

Arnold Schwarzenegger conquista un título lejos de Hollywood

Acostumbrado a recibir reconocimientos por su carrera cinematográfica y su pasado como fisicoculturista, Schwarzenegger ahora celebra una distinción de naturaleza diferente. La revista explicó que su elección no responde exclusivamente a sus características físicas, sino a una combinación de atributos personales que consideran esenciales para destacar en la vida familiar.

Liz Vaccariello, editora en jefe de Woman’s World, explicó que el carisma puede llamar la atención inicialmente, pero que las cualidades que realmente hacen especial a un abuelo son su generosidad, su capacidad para hacer reír y el cariño que transmite a sus seres queridos.

En el caso del actor, también se tomó en cuenta la manera en que ha asumido su relación con sus nietos. De hecho, ellos lo llaman "Opa", una expresión alemana que significa abuelo y que conecta con sus raíces austríacas.

La propia publicación compartió una declaración de Schwarzenegger que resume su manera de entender esta etapa de su vida: «La risa… La alegría es de lo que se trata la vida». Una frase con la que dejó ver que, más allá de los personajes que ha interpretado, disfruta especialmente de los momentos que comparte con su familia.

La divertida reacción del actor ante su nuevo reconocimiento

El nombramiento tampoco pasó inadvertido durante su reciente visita al programa Jimmy Kimmel Live!. Allí, el presentador le preguntó por los beneficios que acompañaban este peculiar título, lo que dio pie a una respuesta muy acorde con el sentido del humor que caracteriza al intérprete.

Lejos de ofrecer un discurso solemne sobre el reconocimiento, Schwarzenegger bromeó diciendo que recibiría un trofeo y un descuento del 20 % en las ofertas de desayuno de Denny's, una conocida cadena de restaurantes estadounidense.

La ocurrencia provocó un momento distendido durante la entrevista y permitió que el actor se tomara con humor una distinción que lo presenta desde una perspectiva distinta a la habitual.

Así, el hombre que durante décadas fue identificado con personajes de acción y grandes producciones cinematográficas demuestra que también puede convertirse en protagonista de titulares por su faceta familiar.

Otros 20 abuelos también serán homenajeados por la revista

La iniciativa de Woman’s World no se limita a una celebridad. La edición especial también incluirá historias de otros 20 abuelos seleccionados a partir de nominaciones realizadas por familiares y personas de sus comunidades.

Los homenajeados tienen edades comprendidas entre los 39 y los 93 años y cuentan con experiencias personales que la publicación considera dignas de reconocimiento. Entre ellos figuran veteranos militares, antiguos integrantes de los servicios de emergencia, profesionales retirados y personalidades que han conseguido popularidad en las redes sociales.

Entre los nombres mencionados se encuentran Grandad Joe, de 93 años, conocido por su presencia en TikTok, y Bo Petterson, de 67, quien comparte consejos y experiencias de vida con millones de seguidores en internet.

Con esta propuesta, la revista pretende convertir el reconocimiento en una tradición anual que celebre las distintas maneras de ejercer la abuelidad, independientemente de la edad, la profesión o la popularidad de sus protagonistas.

Arnold Schwarzenegger también prepara nuevos proyectos cinematográficos

Mientras disfruta de este inesperado reconocimiento, el actor continúa vinculado a la industria del entretenimiento. Uno de sus próximos estrenos es The Man with the Bag, una comedia navideña de Prime Video en la que interpretará a Santa Claus. La película tiene previsto su lanzamiento para el 2 de diciembre de 2026.

El proyecto representa otra oportunidad para mostrar una faceta diferente del intérprete, quien ha construido una carrera marcada principalmente por las películas de acción.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube