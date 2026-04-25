Atención Gamers: Battlefield llega a la Gran Pantalla

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Una de las tantas películas que los gamers amantes de los videojuegos bélicos han esparado, al parecer ya es una realidad. El ganador del Óscar Michael B. Jordan, junto al guionista y director, Christopher McQuarrie, pondran en las pantallas de los cines del mundo la adaptación del videojuego militar 'Battlefield'.

La información fue difundida por The Hollywood Reporter, medio que indicó que actualmente el proyecto se encuentra en fase de desarrollo, por lo que los detalles de la película se mantienen en secreto.

Sin embargo, el medio adelantó que B. Jordan, quien acaba de ganar un Oscar como mejor actor con la película "Sinners" (Los Pecadores) sería el productor del film bélico, pero además, estaría considerando la idea de convertirse en el protagonista.



McQuarrie, por su parte, se encargará de escribir, dirigir y producir esta adaptación cinematográfica de una de las franquicias de disparos en primera persona más emblemáticas de Electronic Arts, según comento la agencias de noticias EFE.



El videojuego, que debutó en 2002 con 'Battlefield 1942', ha vendido decenas de millones de copias gracias a su enfoque en combates multijugador por tierra, mar y aire.



El proyecto ha sido presentado a varios estudios y plataformas de contenidos en línea para su desarrollo.



El guionista ha estado detrás de proyectos como la saga de 'Mission: Impossible' ('Misión Imposible'). Jordan, por su parte, se encuentra inmerso en varios proyectos desde su victoria en la 98º edición de los premios más prestigiosos de la Academia.

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