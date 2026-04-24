¡Se quiebra en set! La reacción de Prince Jackson al ver a su primo convertido en 'Michael'

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Prince Jackson compartió una de las experiencias más intensas que ha vivido durante la producción de la película inspirada en la vida de su padre, Michael Jackson. El joven aseguró que el momento en el que vio a su primo Jafaar Jackson caracterizado como el artista lo llevó a una fuerte reacción emocional.

El impacto de ver a Michael Jackson “revivido” en pantalla

Prince explicó que, al llegar al set y ver por primera vez a Jafaar Jackson completamente caracterizado como su padre, experimentó una reacción inesperada y muy intensa.

Según su relato, el nivel de transformación del actor fue tan convincente que le generó un choque emocional inmediato, ya que sintió como si estuviera viendo nuevamente a Michael Jackson en vida.

Un momento que lo llevó a salir del set

El hijo del “Rey del Pop” contó que la emoción fue tan fuerte que no pudo mantener la compostura. En ese instante, decidió retirarse del lugar para poder procesar lo que estaba sintiendo.

Prince aseguró que, aunque intentó contenerse, la impresión de ver a su primo encarnando a su padre lo desbordó emocionalmente, llevándolo a abandonar el set momentáneamente.

El mensaje que le dio a su primo tras la escena

Pese al impacto emocional, Prince relató que antes de salir del set se acercó a Jafaar Jackson para expresarle su apoyo.

Le habría dicho que estaba orgulloso de su trabajo y que confiaba en su interpretación, aunque reconoció que necesitaba un momento para recomponerse debido a la carga emocional del instante.

Una experiencia descrita como terapéutica

Prince también señaló que participar en el proceso de producción ha sido, en general, una experiencia significativa para él y su familia.

Aseguró que ver la historia de su padre recreada en pantalla le ha permitido reconectar con recuerdos personales y familiares, describiendo el proceso como profundamente emocional.

Un proyecto que sigue generando expectativa

La película biográfica de Michael Jackson continúa generando atención internacional, especialmente por la participación de miembros de su propia familia en el proyecto.

Las declaraciones de Prince Jackson aportan una dimensión más íntima al rodaje, reflejando el impacto emocional que tiene para sus seres queridos ver reinterpretada la vida del icónico artista en la gran pantalla.

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