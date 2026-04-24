Sindy Lazo revela la llamada que cambió su vida: Ese día me quedé sin papá

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Sindy Lazo compartió uno de los episodios más sensibles de su vida personal al recordar una llamada telefónica que marcó un antes y un después en su historia familiar. Durante una entrevista, la actriz venezolana explicó que esa conversación con su padre la llevó a replantearse muchos aspectos de su identidad y del vínculo que mantenía con él.

Con honestidad, también habló del papel fundamental que tuvo su madre en su crianza y de la decisión que tomó posteriormente respecto al apellido que hoy utiliza públicamente.

La llamada que lo cambió todo

Según relató Sindy Lazo, cuando vivía en Caracas recibió una llamada de su padre, quien residía en Miami. En esa conversación, él le dijo que debía contarle “una gran verdad” relacionada con su madre.

La también presentadora explicó que aquel momento fue profundamente impactante, al punto de asegurar que ese día sintió que perdió la relación con su padre y que nunca llegó a conocer del todo la verdad que se le intentó revelar.

El reconocimiento al rol de su madre

Tras ese episodio, Sindy señaló que comprendió con más fuerza el papel que había tenido su madre a lo largo de su vida. Destacó que fue ella quien asumió responsabilidades maternas y paternas durante su crecimiento.

Por esa razón, explicó que decidió identificarse con el apellido Lazo, no como un trámite legal, sino como una forma de honrar el esfuerzo, la presencia y el respaldo que recibió durante años.

Una historia familiar marcada por decisiones difíciles

Durante la conversación, Sindy también comentó que su madre y su padre llegaron a casarse en un contexto familiar complejo, motivado en parte por la necesidad de formalizar la situación y darle su apellido.

La actriz describió ese entorno como conservador y recordó que muchas decisiones estuvieron influenciadas por circunstancias familiares delicadas de la época.

El peso emocional de la exposición pública

Lazo reconoció que hubo momentos en los que el tema le generó tristeza y vulnerabilidad. Explicó que incluso llegó a llorar al recordar ciertas etapas y al ver reacciones de la gente cuando la historia comenzó a conocerse.

Sin embargo, aseguró que con el tiempo aprendió a valorar aún más la trayectoria de su madre y el esfuerzo que realizó mientras trabajaba y la sacaba adelante.

Su testimonio también abrió conversación entre seguidores que destacaron la sinceridad con la que abordó una parte tan íntima de su historia familiar.

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