Quinton Aaron despertó del coma y recibió una inesperada noticia personal que cambió su situación legal

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Quinton Aaron, recordado por interpretar a Michael Oher en la película Un sueño posible (The Blind Side), atraviesa una compleja etapa marcada por problemas de salud y una inesperada situación personal. El actor contó recientemente que, luego de salir de un coma inducido por una emergencia médica, fue informado de que la mujer con la que se casó en 2024 seguía legalmente casada con otra persona.

La revelación se conoció mientras Aaron permanecía hospitalizado y recuperándose de una delicada condición neurológica, lo que convirtió el proceso en un episodio doblemente difícil para el actor.

La emergencia médica que lo llevó al hospital

Según relató Aaron en medios estadounidenses, en enero de 2026 sufrió una crisis de salud en su residencia de Atlanta y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico.

Los especialistas determinaron que había padecido un derrame espinal, una condición poco frecuente que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia la médula espinal. Debido a la gravedad del cuadro, el actor permaneció cuatro días en coma y requirió asistencia médica intensiva durante las primeras semanas de recuperación.

Cómo salió a la luz la situación matrimonial

Mientras Aaron permanecía hospitalizado, surgieron trámites vinculados a decisiones médicas y representación legal. Fue en ese contexto cuando se descubrió que la mujer con la que contrajo matrimonio en 2024 aún mantenía legalmente vigente una unión previa, registrada desde 1992.

Al no existir una disolución formal de ese matrimonio anterior, la boda celebrada con Aaron no podía ser reconocida legalmente en los términos esperados.

Cuando el actor despertó, su entorno cercano le informó lo ocurrido.

Qué dijo Quinton Aaron sobre el caso

Aaron explicó que durante la relación se le había asegurado que el divorcio anterior estaba resuelto. También reconoció que confió en esa información y no verificó personalmente el estado legal de los documentos antes de la boda.

La mujer involucrada también ofreció su versión en medios estadounidenses, indicando que creía que el proceso de divorcio previo había sido concluido años atrás.

De acuerdo con esos reportes, el vínculo legal anterior seguía activo por cuestiones administrativas no resueltas, situación que salió a la luz tras la emergencia médica del actor.

Recuperación física como prioridad

Más allá del impacto personal, Aaron ha señalado que su principal enfoque en este momento es recuperar su salud. El actor continúa en terapias y procesos de rehabilitación para restablecer movilidad y fuerza tras el derrame espinal.

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