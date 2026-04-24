Karina Salaya revela entre lágrimas que atraviesa un momento difícil: video

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A través de un video cargado de sentimiento, la actriz y conductora venezolana, Karina Salaya, compartió con sus seguidores la difícil situación que vive actualmente en España. Sin revelar los detalles específicos que detonaron su crisis, Salaya calificó el proceso como algo "horrible" que no le desearía ni a su peor enemigo.



Con el rostro visiblemente afectado por el llanto, la artista confesó que tanto ella como su hija han sufrido un daño considerable. "Me duele mucho el corazón(...) mi hija es mi ilusión y mis fuerzas", expresó con la voz entrecortada, dejando claro que el bienestar de su descendiente es su mayor preocupación en estos momentos.



Además, la situación de la venezolana se complica más debido a problemas de salud físicos. En este sentido, aparte de la carga emocional que soporta, Karina confirmó que lucha contra una infección respiratoria, lo que agrava su estado general. Ante la gravedad de los hechos, "La Pupy" hizo un llamado urgente a sus seguidores para que eleven oraciones por ella y por su hija. Según lo relató la celebridad venezolana, confía plenamente en que la justicia llegará y que Dios las guiará para salir de esta "tormenta".



Finalmente, la actriz reflexionó sobre la importancia de desahogarse, incluso con desconocidos, cuando el dolor se vuelve insoportable. Aunque el mundo del espectáculo espera respuestas sobre el origen de este conflicto, la prioridad absoluta de sus fanáticos permanece en el envío de buenas energías y respeto hacia su privacidad y salud mental.

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