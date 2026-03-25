Bad Bunny exige cifra millonaria en honorarios tras ganar demanda por sample: detalles del caso

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Bad Bunny sigue sumando victorias en los estrados judiciales. A menos de dos semanas de que un juez federal desestimara con prejuicio la demanda por derechos de autor presentada por el productor nigeriano Dera (Ezeani Chidera Godfrey) y el sello emPawa Africa, el artista puertorriqueño presentó este lunes una moción exigiendo que la parte demandante le pague 465.612 dólares en honorarios legales.

Un caso que se desmoronó por abandono

La historia judicial comenzó en mayo de 2025, cuando Dera y emPawa demandaron a Bad Bunny alegando que "Enséñame a Bailar", tema incluido en el aclamado álbum 'Un Verano Sin Ti' (2022), había utilizado sin autorización un sample de la canción "Empty My Pocket", producida por Dera para el artista Joeboy.

Sin embargo, el caso nunca llegó a debatirse en el fondo. En enero de 2026, los abogados de los demandantes solicitaron retirarse del caso citando "diferencias irreconciliables" con sus clientes. El juez Otis D. Wright II concedió la solicitud y otorgó a emPawa un plazo hasta el 2 de febrero para conseguir nueva representación legal, pero el sello no lo hizo y fue desestimado de la demanda a mediados de febrero.

Dera, por su parte, enfrentaba un plazo hasta el 6 de marzo para demostrar por qué el caso debía continuar, pero el artista nigeriano no presentó documentación alguna ni se presentó a una audiencia de descubrimiento de pruebas programada para el 5 de febrero. Ante esta situación, el juez Wright desestimó el caso con prejuicio el 9 de marzo, impidiendo que la demanda pueda ser presentada nuevamente en el futuro.

"El tribunal concluye que Godfrey ha abandonado este caso, y que dejar que esta acción se prolongue perjudicaría a los demandados y sería contrario al interés público", escribió el magistrado en su fallo.

"Nunca debió presentarse"

En la moción presentada este 23 de marzo, los abogados de Bad Bunny fueron contundentes al calificar la demanda original. "Este caso fue frívolo desde el principio y nunca debió presentarse", señala el documento obtenido por Rolling Stone.

El equipo legal del artista argumentó que emPawa y Dera litigaron el caso con agresividad "aparentemente esperando que la riqueza, prominencia y deseo de evitar honorarios legales y malas publicidades de Bad Bunny permitieran a Empawa obtener un acuerdo multimillonario inmerecido".

La defensa de Bad Bunny sostiene que el sample fue obtenido con permiso de Lakizo Entertainment, el sello que en su momento distribuyó la canción original. Cuando los demandantes fueron requeridos a presentar pruebas durante el proceso de descubrimiento, según la moción, realizaron "objeciones frívolas" y retrasaron el proceso, antes de abandonar definitivamente el caso tras la salida de sus abogados.

Una victoria que se suma a otras

Este triunfo legal se suma a otra batalla judicial que Bad Bunny enfrenta actualmente en Puerto Rico, donde Tainaly Serrano Rivera lo demandó por 16 millones de dólares alegando que su voz fue utilizada sin consentimiento en las canciones "Solo de Mí" (2018) y "EoO" (2025). Ese caso sigue su curso con una audiencia programada para mayo.

En otro frente, el cantante también enfrenta una demanda por un millón de dólares presentada por Román Carrasco, el dueño de la icónica "Casita" que inspiró la escenografía de su residencia 'No Me Quiero Ir de Aquí' y su cortometraje 'Debí Tirar Más Fotos'.

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