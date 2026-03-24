Sin vuelta atrás: Maikel García ratifica su postura frente a Alofoke

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El beisbolista profesional venezolano, Maikel García, reafirmó su postura con respecto al empresario dominicano, Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke; durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

Del mismo modo, García negó rotundamente la posibilidad de aceptar una invitación al programa de Alofoke en el futuro, alegando que él "No le faltaría el respeto al pueblo venezolano".

A su vez, el beisbolista venezolano, quien destacó recientemente por su importante participación durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026, afirmó que Venezuela se respeta "Nosotros somos intocables", expresó.

Si bien, esta postura radical se debe a las palabras que dio Alofoke "Pero tenemos pan" en referencia a la derrota de República Dominicana frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde Venezuela venció a la selección estadounidense en la final.

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