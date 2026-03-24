¡Se prendió la mecha! Diosa Canales "barre el piso" con Alofoke tras sus ataques a Venezuela: Vieron el reality por mí

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La guerra declarada entre Diosa Canales y Alofoke llegó a su punto más álgido. La vedette y actriz venezolana se sentó frente a los micrófonos de 'Molusco TV' para responder a los comentarios que el influencer dominicano había hecho sobre Venezuela y sobre su persona en un live de Instagram hace unas semanas.

Cuando Alofoke se burló de Venezuela

La polémica comenzó cuando Alofoke, conocido por su canal de entrevistas y su influencia en la música urbana, realizó una transmisión en vivo donde hizo comentarios despectivos sobre la situación de Venezuela y el pan que los venezolanos comen durante la crisis. La frase "los venezolanos comen foque", dicha en tono de burla, fue el detonante que encendió la furia de la comunidad venezolana en redes sociales y la respuesta directa de Diosa Canales.

En su aparición en Molusco TV, la vedette no ocultó su indignación. "Evidentemente burlarse del pan, de la situación país de Venezuela, eso fue terrible. Eso no gustó, no gustó para nada. Incluso cuando yo lo vi y lo escuché yo dije: oye, Santiago, esta vez pasaste el límite", afirmó.

"Es un hombre acostumbrado a humillar"

Diosa Canales no se limitó a defender a su país; también analizó la personalidad del comunicador dominicano. "Es un hombre que está acostumbrado a humillar, pisotear, tratar mal a las personas", afirmó, y ofreció una reflexión sobre el origen de esa actitud. "Trato de comprender el por qué y me imagino que él fue una persona muy humillada y tiene muchas cosas heridas dentro de él, y la manera de él sacar eso es hacerle lo mismo a las personas", expresó.

"Venezuela vio Alofoke por mí"

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Diosa se refirió al impacto que tuvo su respuesta en redes sociales. "Venezuela vio Alofoke por mí, claro, y hoy lo vio con base y con mucho respaldo", declaró, haciendo un juego con la palabra que Alofoke había utilizado para burlarse.

La vedette dejó claro que su defensa no fue improvisada ni respondió a una búsqueda de protagonismo, sino a la necesidad de poner un freno a lo que consideró una falta de respeto hacia su país. "Y no es porque yo me lo crea, toda la razón", afirmó, descartando que actuara movida por el ego.

Canales fue más allá y retó al influencer a una confrontación física. "Cómo tú te vas a poner a pelear con una mujer. Si no nos metemos en un ring de boxeo y nos damos, ¿me entiendes?", planteó, cuestionando que Alofoke se hubiera metido con una figura femenina.

"Claro, porque cómo tú andas con esa mariquera. Compórtate, ponte los pantalones. Qué pasa, que él nunca se imaginó que yo iba a salir con esto y le iba a frontear", concluyó.

Una defensa desde la nobleza, no desde el miedo

En sus declaraciones, Diosa también quiso dejar claro que su silencio anterior no fue producto del miedo ni de la sumisión, sino de una actitud de agradecimiento por oportunidades laborales previas que le había ofrecido Alofoke. Sin embargo, advirtió que esa gratitud tiene un límite.

"No te aproveches de la nobleza mía, no te aproveches de mi agradecimiento. Una cosa es agradecerte y otra cosa es jalarte y lamberte", sentenció, dejando claro que su respuesta definitiva no estaba sujeta a favores del pasado.

Hasta el momento, Santiago Matías no ha emitido una respuesta oficial a los contundentes señalamientos de Diosa Canales.

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