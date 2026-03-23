¡Moana cobra vida! Disney lanza el tráiler oficial del live action protagonizado por Dwayne Johnson

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Disney presentó este lunes el tráiler oficial de su adaptación live-action de 'Moana', el esperado remake de la película animada que en 2016 cautivó al público con su historia de aventura, identidad y cultura polinesia. El filme llegará a los cines de todo el mundo el próximo 10 de julio.

Una historia que regresa al mar

La sinopsis mantiene la esencia del filme original: Moana, una joven elegida por el océano, se embarca en una travesía junto al semidiós Maui para restaurar el corazón de Te Fiti y salvar a su pueblo. El tráiler muestra a la protagonista recorriendo las aguas del Pacífico, con la icónica canción 'How Far I'll Go' de fondo, y los primeros acercamientos entre Moana y Maui en la icónica escena de la isla.

Elenco y equipo creativo

La actriz debutante Catherine Lagaʻaia, de ascendencia samoana, asume el papel protagónico. Dwayne Johnson retoma su voz del personaje Maui, ahora en versión de carne y hueso, tras haber sido el semidiós en la cinta animada y su secuela de 2024.

El elenco lo completan John Tui ('The Legend of the Seeker') como el jefe Tui, padre de Moana; Frankie Adams ('The Expanse') como Sina, la madre; y Rena Owen ('Star Wars: Episodio II') como Gramma Tala. Auliʻi Cravalho, quien dio voz a Moana en la animación, participa como productora ejecutiva.

La dirección está a cargo de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en la serie 'Hamilton' y en la producción teatral del mismo musical. El guion es de Jared Bushy Dana Ledoux Miller, ambos con experiencia en proyectos de animación de Disney. Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina regresan como compositores de las canciones.

Dónde y cuándo verla

El tráiler ya está disponible en las plataformas digitales de Disney. 'Moana' se estrenará en cines de todo el mundo el 10 de julio de 2026.

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