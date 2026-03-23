La última palabra: Irina Baeva y su inesperada reacción tras vencer a Bozzo

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La actriz rusa, Irina Baeva, confirmó que seguirá con la demanda por daño moral contra la presentadora peruana, Laura Bozzo, a pesar de que recientemente circulara información con respecto a que el proceso legal habría culminado, con un fallo favorable, según reseñó Excelsior.

Si bien, las declaraciones de Baeva se producen luego de que el actor mexicano, Gabriel Soto, afirmara que el caso ya había sido ganado y que, incluso, ya existía una resolución económica a través de la cual, la conductora televisiva debía pagar una compensación, según detalló Excelsior.

No obstante, la postura de la reconocida actriz rusa, dejó claro que, aunque el proceso esté en instancias avanzadas, aún no está resuelto del todo y continuará su curso legal.

La demanda continúa

En el mismo orden de ideas, durante un encuentro de la actriz con la prensa, insistió que no puede revelar muchos detalles debido a la etapa en la que se encuentra dicho proceso.

"La verdad es que en estos momentos todavía no estoy autorizada a dar mayor explicación porque están terminando de fijarse los detalles y poniéndose de acuerdo los abogados", aseguró Baeva.

Mantendrá su postura

Sin embargo, la actriz de origen ruso afirmó que mantendrá su postura dentro del proceso, lo que significa que la demanda iniciada junto a Soto, sigue activa de su lado.

Es importante destacar que, aunque Soto se refirió recientemente a un triunfo legal, la resolución final depende de diferentes elementos técnicos que todavía están en revisión, según informó Excelsior.

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