¡Un hombre enamorado! William Levy presume a su nueva novia en redes

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El galán de telenovelas William Levy, de 45 años, confirmó este fin de semana su relación sentimental con Jenifer Camacho, una enfermera puertorriqueña de cuidados intensivos, tras semanas de especulaciones y mensajes crípticos dedicados a una misteriosa "señorita J".

La foto oficial

La confirmación llegó a través de una fotografía que el propio actor compartió en sus historias de Instagram desde Granada, España. En la imagen, Levy aparece besando a Camacho en un ambiente íntimo. El gesto fue replicado por la joven en su propio perfil, oficializando así su unión ante los 12 millones de seguidores del actor.

Días antes, Camacho había publicado una imagen donde se veían sus manos entrelazadas junto a dos tazas de café, un gesto que ya había encendido las alarmas entre los fanáticos.

¿Quién es Jenifer Camacho?

A diferencia de las parejas anteriores del actor, Jenifer Camacho no pertenece al mundo del espectáculo. Según su perfil de Instagram la joven se desempeña como enfermera de cuidados intensivos (Intensive Care RN) y reside en Florida. Se graduó en 2023 de la Universidad de Florida Central (UCF).

Según reveló la periodista Mandy Fridmann para Las Top News, Camacho tendría 22 años —23 menos que Levy— y sería de raíces cubanas. La pareja se habría conocido en un gimnasio de Orlando, donde el actor acompañaba a su hijo a un juego deportivo. "William se encontraba en dicha ciudad cuando coincidió con Jennifer haciendo ejercicios y de inmediato entablaron conversación", detalló la comunicadora.

La "señorita J" que robó el corazón del galán

El romance comenzó a gestarse bajo el anonimato hace varias semanas. Tras ser homenajeado en el Festival de Cine de Málaga, Levy dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a una misteriosa "señorita J", agradeciéndole por "ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz .

Horas antes de la foto del beso, Camacho había publicado una imagen donde ambos aparecían de espaldas tomados de la mano en la misma terraza con vistas a la Alhambra, un gesto que anticipaba la confirmación.

Una nueva etapa tras la tormenta

Este nuevo capítulo sentimental marca un giro significativo en la vida del protagonista de telenovelas como "Cuidado con el ángel" y "La tempestad". Durante más de dos décadas, la vida amorosa de Levy estuvo ligada a la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien tuvo dos hijos: Christopher y Kailey. La relación, marcada por múltiples rupturas y reconciliaciones, llegó a su fin de manera definitiva en 2024.

Tras aquella separación, el actor cubano se había mostrado enfocado en su carrera en Hollywood y en la producción de nuevos proyectos, manteniéndose alejado de los focos en cuanto a su intimidad. En declaraciones previas, había asegurado que estaba soltero pero abierto al amor si llegaba una mujer que le trajera "paz y alegría".

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