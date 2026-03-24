DMenoides estrena el sencillo "En el horizonte": conoce los detalles

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El grupo DMenoides lanzó su nuevo sencillo titulado "En el horizonte". La canción aborda una narrativa que transcurre después de una noche intensa, con una letra que describe un paisaje de playa y un sentimiento que se consolida con la luz del día.

Sobre la canción

La composición fue realizada por Fredo Guzmán e Índigo. La producción musical estuvo a cargo de Juan Carlos de la Cruz y Luis Alirio Amundaray, de Bussa Music. El resultado es una pieza de pop latino con un enfoque melódico que se aleja del dramatismo y del ritmo urbano predominante.

Videoclip

El videoclip fue dirigido por Fredo Guzmán, con edición y codirección de Raphael Ruiz. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Alejandro Javela y Jorge Roa. El video fue rodado en Filipinas y contó con la participación de Jane Darren Genobisa, Miss Scuba Philippines 2024.

Disponibilidad

"En el horizonte" está disponible desde el 20 de marzo en todas las plataformas digitales.

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