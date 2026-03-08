¡Bombazo! Modelo venezolana competirá por la corona del Miss Universo Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida modelo Yerardy Montoya encendió las redes sociales al anunciar oficialmente su regreso a las pasarelas internacionales.

Tras casi una década de haber representado con orgullo al estado Nueva Esparta en el Miss Venezuela 2017, la venezolana decide emprender un nuevo vuelo, esta vez en tierras europeas, con el firme objetivo de conquistar el título de Miss Universo España 2026.

Yerardy no llega improvisando; ya se encuentra participando en los certámenes regionales y fue designada para representar al distrito de Retiro en el Miss Universo Madrid.

Con una imagen renovada, más madura y llena de ilusión, la modelo compartió con sus seguidores la alegría de comenzar esta "linda historia", demostrando que está lista para dar la batalla por la banda española.

Un regreso con más fuerza

Después de su exitoso paso por el certamen más importante de Venezuela en 2017, Yerardy confesó que esta nueva etapa la vive con una mentalidad distinta. Asegura estar concursando con "mucha más conciencia", valorando cada paso del proceso como una oportunidad de crecimiento personal.

Para ella, el resultado es importante, pero la experiencia y el aprendizaje de representar a una nueva cultura son el verdadero regalo de esta aventura.

El sueño de llegar a Miss Universo

La meta es clara: representar a España en el Miss Universo. Yerardy ya se visualiza portando la banda nacional y caminando hacia la corona universal. En sus redes sociales, expresó su emoción al preguntarle a sus fans si se imaginan lo que sería verla en el máximo certamen de belleza mundial bajo la bandera española, un reto que asume con fe y de la mano de un equipo de estilismo y maquillaje profesional que ya trabaja en resaltar su belleza.

Apoyo total en las redes

El anuncio generó una ola de comentarios positivos tanto de sus seguidores venezolanos como de nuevos fans en España. La noticia, que rápidamente se volvió viral en cuentas de farándula, destacó la valentía de la modelo por retomar su carrera en un mercado tan competitivo.

Con el hashtag de su distrito y mucha energía positiva, la cuenta regresiva para verla brillar en la gala de Madrid ya comenzó.

