Fallece a los 88 años la productora de televisión Alba Revenga

Este sábado 7 de marzo se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la productora de televisión, Alba Revenga a sus 88 años de edad.

Durante la vida profesional de Alba, estuvo al frente de icónicos proyectos en la 'Era de Oro' de la televisión venezolana.

Alba Fernández de Revenga

A través de sus redes, el director general de Venevisión Media, Gustavo Grossmann, difundió esta triste noticia para la televisión venezolana.

Con un emotivo mensaje, Grossmann aseguró que junto a Alba "produje programas de TV , escribí discursos, realizamos lanzamientos politicos", entre otras actividades, incluso aseguró que llegaron a "montar la Navidad" tanto en el canal como en la vivienda de Revenga.

Asimismo, Grossmann agradeció "las enseñanzas y sobre todo por sus locuras en producción…. Fueron la mejor escuela posible", escribió.

Trayectoria de Alba de Revenga

De Revenga tuvo amplia trayectoria en la producción de televisión venezolana, entre sus proyectos destacan Sopotocientos (1970), La estrella de la fortuna (1980), Tierra de Fracia (1980), Match 4 (1990-2000) y Cuentame Venezuela (1980-1990).

Cabe destacar que también fundó la Casa Uslar Pietri del Museo de los Niños, ubicado en Caracas.

