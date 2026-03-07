El presidente colombiano Petro debuta en la pantalla grande junto a Cuba Gooding Jr.

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprende a todos al confirmar su debut en la pantalla grande, en una película protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar a mejor actor en 1997 por la película Jerry Maguire.

La noticia fue confirmada por Caracol Radio, quienes publicaron una fotografía del tras cámaras, donde aparece Petro junto a Cuba Gooding Jr. y al colombiano Luis Velasco, conocido por la serie televisiva ‘La reina del flow’.

La película está inspirada en la vida del almirante José Prudencio Padilla, un prócer de la Independencia de Colombia, vencedor de la batalla del lago de Maracaibo (1823), donde Petro tiene una pequeña participación en el papel de un general de la época. El mismo Petro reveló en su cuenta de X que él no pidió ser incluido en el elenco, pero reconoció que aparece “unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a (el general venezolano Mariano) Montilla y a Padilla al mismo tiempo”.

La cinta es producida por el sistema de medios públicos RTVC y se graba en distintas regiones del país, entre ellas los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá. Petro defendió su participación en la película y la comparó con la afición a la música de su antecesor, Iván Duque.

“No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo”.

