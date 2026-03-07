Así fue como Nick Jonas se dio cuenta de que Priyanka Chopra era “la elegida”

Suscríbete a nuestros canales

El integrante de la exitosa agrupación Jonas Brothers, Nick Jonas, ha hablado sobre el inicio de su relación con la actriz y estrella internacional Priyanka Chopra, con quien lleva casado ocho años y cuya historia de amor ha capturado la atención de medios y fanáticos alrededor del mundo.

En una reciente declaración, Jonas relató cómo, tras apenas dos o tres citas, supo que ella era “la indicada” y al día siguiente llamó emocionado a su madre para decirle que quería que la conociera pronto, convencido de que terminaría casándose con ella.

Amor a primera vista… o casi

Nick Jonas, de 33 años, recordó con sinceridad cómo fue el momento en que se dio cuenta de que su relación con Priyanka Chopra prendía fuego. Según contó, fue muy temprano en el noviazgo cuando sintió que el amor era real y profundo.

“Le dije que la amaba en la segunda o tercera cita”, afirmó, y añadió que al día siguiente de ese intercambio tan significativo llamó a su mamá para decirle: “Me voy a casar con esta mujer, quiero que la conozcas pronto".

Diez años de distancia que no detuvieron el amor

La relación entre Jonas y Priyanka ha sido también objeto de atención por la diferencia de edad entre ambos: él con 33 años y ella con 43. Sin embargo, lejos de representar un obstáculo, esa brecha fue parte de una historia que consolidó un vínculo sólido y maduro desde el primer momento.

Desde que anunciaron su compromiso hasta su boda, la pareja ha sido vista como un ejemplo de que el amor puede florecer sin importar las expectativas sociales o los estándares tradicionales.

Siete años después, una historia que sigue inspirando

Han pasado siete años desde que Nick Jonas y Priyanka Chopra intercambiaron votos, y su relación sigue siendo un tema recurrente en medios de entretenimiento, redes sociales y entre seguidores de ambos artistas.

La pareja, que combina el mundo de la música, el cine y el activismo social, ha sabido mantener una vida familiar estable y proyectar una imagen de apoyo mutuo, lo que continúa generando interés y admiración entre sus fans.

Además de su matrimonio, han compartido juntos instantes personales y profesionales, demostrando que lo que comenzó con una declaración temprana de amor ha evolucionado hacia una vida compartida con objetivos y compromisos comunes.

