BTS redefine el K-Pop: Todo lo que debes saber de su nuevo disco ‘Arirang’

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La banda surcoreana de K-pop BTS lanzó este viernes su primer álbum de estudio llamado ‘Arirang’, después de casi cuatro años, un trabajo discográfico que contiene referencias a la tradición cultural coreana y que redefine su música en una nueva etapa para ellos.

‘Arirang’, es el quinto álbum de estudio del septeto y el primero desde Proof (2022), que contiene 14 canciones y que ha comienza a popularizarse entre sus fans. Cabe destacar que el título del álbum hace referencia a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, que es considerada símbolo cultural de identidad nacional.

“Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, dijo la empresa BigHit Music en enero. Los integrantes de BTS participaron en todo el proceso creativo del álbum, inspirado en sus experiencias personales en las composiciones.

El cantante y líder de la banda, RM, aparece acreditado en todas las canciones salvo en la pista interludio, así como también Suga y J-hope que, trabajando en varios temas, entre esos ‘Body to Body’, ‘Merry Go Round’ y ‘NORMAL’.

“El sencillo principal ‘SWIM’ se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma”, dijo Big Hit.

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