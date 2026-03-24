Conciertos

Camilo anuncia su gira mundial ¡Estos son los países que visitará!

El colombiano visitará más de 15 países de América y Europa con su ‘Camilo Worldwide Tour 2026’

Por Kim Reyes
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 09:25 am
Camilo anuncia su gira mundial ¡Estos son los países que visitará!

El cantante Camilo anunció su gira mundial titulada ‘Camilo Worldwide Tour 2026’, que lo llevará a visitar a más de 15 países de América y Europa.

El artista colombiano ofrecerá conciertos en México, Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica, arrancando en España a mediados de junio y culminando en diciembre en su país natal, Colombia. Con esta gira, el cantante se reencontrará con su “tribu” de fans alrededor del mundo, quienes podrán disfrutar de todos sus éxitos y los adelantos de su nueva música, ya que este año estrenará su quinto álbum de estudio.

Su paso por Europa inicia, específicamente, el 13 de junio en Tenerife, seguida por Londres (15), París (17), Milán (19), Dietikon (20), Berlín (22) y culminando en Ámsterdam (24). Mientras que en México cuenta con varios shows entre finales de agosto y septiembre, arrancando el 28 en Ciudad de México, continuando por Querétaro (29), León (30), Veracruz (3 de septiembre), Monterrey (4), Guadalajara (5), San Luis Potosí (6), Hermosillo (10), Puebla (11), Tampico (12), Cancún (17), Mérida (18), Villahermosa (19) y cerrando en Acapulco (20 de septiembre).

En cuanto a su paso por el Caribe y Estados Unidos, será a principio de octubre, comenzando en San Juan (2), seguida por Santo Domingo (4), Miami (9), Orlando (10), Chicago (15) y culminando en Nueva York (17). Y cerrará con broche de otro el año, culminando su gira por Sudamérica, el 23 de octubre en Asunción, seguida por Buenos Aires (25), Montevideo (28), Rosario (30), Córdoba (31), Mendoza (2 de noviembre), Santiago de Chile (5), Arequipa (8), Lima (10), Quito (4 de diciembre), Cuenca (5) y cerrando en Bogotá (12 de diciembre).

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