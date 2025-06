Camilo estrena "Maldito ChatGPT" cuestionando influencia de IA en las relaciones amorosas

Suscríbete a nuestros canales

Camilo presenta "Maldito ChatGPT", tema donde combina honestidad, ironía y vulnerabilidad emocional para analizar cómo la tecnología afecta decisiones amorosas. El sencillo explora el caos interno de amar a alguien que "quizá no tenga sentido", priorizando el corazón sobre la lógica según Sony Music. Con su estilo pop-folk, la canción reflexiona sobre la irracionalidad del amor frente a respuestas impersonales de IA.

El video oficial, codirigido por Evaluna Montaner y Sebastián Andrade en Miami, construye una metáfora visual inspirada en "Office Space". Camilo aparece en una oficina oscura entre papeles, computadoras y preguntas existenciales que reflejan su confusión amorosa. En secuencias destacadas, el artista simula "nadar" sobre una fotocopiadora atrapado en indecisión, imagen que define la portada del sencillo.

La letra desarrolla un diálogo irónico con ChatGPT donde el protagonista desafía conclusiones lógicas: “Tú no eres pa’ mí. Me lo dijo ChatGPT. Que me conoce más que yo mismo a mí”. Este estribillo cuestiona el papel creciente de la inteligencia artificial en vivencias personales, usando el humor como herramienta crítica.

El título "Maldito ChatGPT" plantea en tono sarcástico cómo la tecnología refleja "verdades" no deseadas. Camilo enfatiza en Instagram: “El amor no es un casting. El amor se siente. Y nada puede ni podrá jamás sentirlo por nosotros”. La propuesta rechaza fórmulas tecnológicas para abordar emociones humanas complejas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube