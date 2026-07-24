Cancelan un homenaje sinfónico a Rosalía en Córdoba: este es el motivo

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La polémica que envuelve a Rosalía tuvo una nueva consecuencia en Argentina. Este miércoles se confirmó la cancelación de "Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico", una propuesta cultural que iba a realizarse este jueves en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de Córdoba.

Un evento cancelado por "resguardo de los artistas"

El espectáculo, que consistía en un recorrido sinfónico por las distintas etapas de la carrera de la catalana combinando "flamenco, pop, electrónica y sonoridades orquestales", fue suspendido a través de un comunicado difundido en las redes del museo. "Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado", informaron, en referencia al clima hostil generado en redes sociales.

El director del MMAU, Piky Sánchez, confirmó a ElDoce.tv que la suspensión se decidió por el rechazo que recibieron en redes tras la controversia que involucró a la cantante. Sánchez lamentó la situación y remarcó que los músicos venían ensayando desde hacía tiempo para presentar el concierto, que forma parte de un ciclo orientado a difundir propuestas alternativas.

"Mensajes de odio y enojo": la presión de las redes

Impacto Producciones, la empresa a cargo de la organización del ensamble integrado por artistas y técnicos de Córdoba, también se pronunció. "En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo", comenzó el comunicado que publicaron en sus redes.

La productora remarcó que la propuesta se puso en marcha hace más de cuatro meses, mucho antes de los hechos que hoy generan repercusión. "Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción", explicaron.

El origen de la polémica: un video y una disculpa

El trasfondo del conflicto se remonta al lunes, un día después de la derrota argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Rosalía compartió en TikTok un video de la influencer Mia Khalifa en el que se celebraba el triunfo español, con la frase "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas" mientras sonaba el tema "La Perla".

La publicación fue interpretada por numerosos usuarios argentinos como una burla directa al país. Ante la ola de críticas, la cantante eliminó el reposteo y publicó un mensaje de disculpas en sus historias de Instagram: "Le di compartir porque sonaba 'La Perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió junto a una imagen de la bandera argentina, agregando: "Sólo tengo amor por Argentina".

Un ciclo cultural que queda en pausa

Aunque desde el museo evitaron vincular explícitamente la cancelación con la polémica, la referencia al "clima generado en los últimos días" y la necesidad de evitar exponer a los participantes a posibles ataques del público dejaron en claro la relación entre ambos hechos.

El ciclo cultural, que tenía como objetivo difundir propuestas alternativas, queda así en pausa. "Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés en las actividades culturales de la ciudad. ¡Nos reencontramos muy pronto con otra propuesta!", concluyó el comunicado del museo.

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