Catalina la pequeña vuelve al ruedo de Sin Senos no Hay Paraíso

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La actriz colombiana Carolina Gaitán vuelve a interpretar a Catalina en la nueva temporada de Sin Senos no hay Paraíso.

Desde principios de años, la artista se encuentra en su tierra natal realizando las grabaciones de la novela protagonizada por Carmen Villalobos.

En las redes social Carolina Gaitán ha mostrado cómo va la filmación que la llevó a reencontrarse con sus padres ficticios Catherine Siachoque y Fabián Ríos.

“Esto no para”, escribió recientemente la actriz en su cuenta de Instagram.

En esta nueva temporada el personaje de Carolina Gaitán estará en el ojo del huracán, pues será perseguida por una organización criminal, lo que obligará a su hermana Catalina la Grande (interpretada por Carmen Villalobos) a regresar al escenario de los narcos.

Otros personajes

El elenco de la serie está compuesto por: Isabela Amado, Juan Zuluaga, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao, Adrián Makala, entre otros.

El proyecto está desarrollado por TIS Studios y Telemundo Studios. En América Latina será transmitida por el servicio de streaming Disney+.

Sin Senos no hay Paraíso se estrenó en junio de 2008, la novela tuvo una gran popularidad durante su transmisión, que duró un año aproximadamente.

En 2016 se estrenó una secuela con el nombre Sin Senos Sí Hay Paraíso, conformada por tres temporadas. Luego, en 2019, se anuncia el Final del Paraíso, que marcó el final de la historia.

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