¡Confirmado! Habrá una tercera parte de la película Top Gun

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La tercera entrega de la película Top Gum es un hecho, pues durante la presentación de CinemaCon 2026 Paramount Pictures confirmó que la cinta está en desarrollo.

Los fanáticos de Tom Cruise volverán a ver al actor haciendo maniobras a bordo de un avión. La película será producida por Jerry Bruckheimer, quien también llevó adelante las sagas anteriores.

“Top Gun 3 está oficialmente en desarrollo con un guion bastante avanzado, reuniendo a Tom Cruise y Jerry Bruckheimer”, manifestaron los codirectores de Paramount Josh Greenstein y Dana Goldberg.

Greenstein y Goldberg manifestaron que el guion de la película está avanzado y que la idea de hacer una tercera entrega surgió en 2024.

El nombre de quien dirigirá la Top Gun 3 es una incógnita, pero hay rumores de que Joseph Kosinski podría volver a estar al frente, como lo hizo en la segunda entrega.

Top Gun

Igualmente, se conoció que buscan reunir a los actores que participaron en la segunda entrega de la cita como Miles Teller y Glen Powell.

Aunque la participación de Tom Cruise no fue confirmada por Paramount, el portal TMZ reveló que sí estaría en la película en su papel de Maverick.

La primera película de Top Gun se estrenó en los 80, mostrando a Tom Cruise como un piloto con talento dentro de la Marina de Estados Unidos, cuyo nombre es Maverick.

En 2022, se estrenó la segunda parte de la exitosa cinta, en la que Maverick ya no era un simple piloto, sino un instructor que lleva adelante una misión de alto riesgo.

Durante su estreno el film recaudó 1,5 millones de dólares en taquilla, lo que se tradujo en el mejor estreno de la carrera de Cruise, Además se mantuvo durante 21 semanas en el top ten de las mejores películas.

Top Gun

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