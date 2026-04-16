Madonna y Stuart Price unen fuerzas nuevamente: los detalles del esperado estreno de "Confessions II"

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La espera de dos décadas llega a su fin. Madonna sacudió la industria musical al anunciar el lanzamiento de "Confessions II", la secuela directa de su aclamado álbum de 2005, "Confessions on a Dance Floor".

Además, el nuevo material aterrizará en las plataformas y tiendas el próximo 3 de julio.

Un manifiesto espiritual en la pista de baile



Para esta producción, la artista reclutó nuevamente al productor Stuart Price, recreando la fórmula que revolucionó el pop electrónico hace años. Por su parte, Madonna define este trabajo como un "manifiesto" personal. Según explica la cantante, el disco invita a celebrar y rezar a través del cuerpo, transformando la pista de baile en un espacio de conexión ritual y sanación emocional.

Formatos y ediciones



La Reina del Pop apuesta por la nostalgia y la variedad para este estreno. En este sentido, el público podrá adquirir el álbum en múltiples formatos:

- Ediciones: versiones de 12 y 16 canciones.

- Soportes: el disco saldrá en formato CD, vinilo y casete.

- Arte: cada edición contará con portadas exclusivas y diferentes entre sí.



La artista asegura que el sonido y la luz de esta nueva propuesta buscan disolver el ego y el tiempo, sumergiendo a sus oyentes en un estado de trance y consciencia alterada.

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