Chepa Candela: A Norkys Batista le pusieron los cachos…Lean lean…

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¡¡Jelouuu, jelouuu!! …y aquí me tienen, puntual a mi infaltable cita con ustedes, queridillos, queridillas y queridilles, para que se den gran banquete con los más recientes chismes, brollos, bretes, tramoyas, tretas y aconteceres del mundillo farandulero de este país (y zonas aledañas), donde lo que sobra ¡es tela para cortar! y como de sacarle ¡hasta la última hebra!, para eso me tienen aquí, labor que gustosa vengo haciendo desde hace casi medio siglo (¡¡Diooossss!!… ¿Leyeron bien?). Paso a batirles que, así como fue cerrado el proceso de postulaciones al Míster Venezuela, empezó la preselección de las planillas de las que aspiran entrar al MISS VENEZUELAS 2026, dándole “play” al primero de los tantos “filtros” que se harán sobre la marcha, para armar el número de 25 que finalmente será escogido, y posteriormente anunciado oficialmente, cuando se le dé “luz verde” a la nueva temporada de la belleza que debería arrancar entre los meses de junio y julio… O sea, cas que ya…

¡Sííí, señores!... Según una de mis fuentes de la organización de dicho “templete”, ya Nina Sicilia y Harry Levy ya habrían comenzado con el “Tin Marín” que les permitirá ir armando el grupete definitivo, desechando las que no van pal baile… y al parecer la cosa no será tan sencilla porque, según me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir), la convocatoria, al parecer, superó ¡con creces! la del año pasado, pues, vía on line, ique, se recibieron más de 3000 postulaciones… O sea que lo que le viene encima a Nina Sicilia y a Harry Levy será chamba pareja… Ojalá no se les empañe la lupa y escojan las mejores aspirantes…

Norkys Batista

Yyy, variando el “parling”, les cuento que NORKYS BATISTA (¡¡Sussstooo!!) le va a seguir sacando el jugo a su pieza teatral “Orgasmos”, donde compartió tarima con el papachongo de Xavy Muñoz… y ya anda negociando a ver si le compran el bodrio en cuestión, cuyo montaje culminó en Madrid… y luego se tomó un largo receso… Ahora habrá que saber si alguno se interesa en adquirir dicha pieza, pues les cuento que su compañero de siempre, que era el gran atractivo para las féminas, le puso cachos con Vanessa Senior (¡Susto, otra vez!) con quien prepara otra obra (por llamarla de alguna manera) en la misma tónica y el mismo estilo… Es decir, sea, ¡más de lo mismo!, la cual estrenarán a finales de este mes… Como quiera que sea, la Norkys Batista va a volver a montar su casa… y supongo que hará un casting para escoger al “bombón de chocolate” que la acompañará en este “segundo debut” porque… ¿quién se la va a calar a ella sola en escena?...

Vanessa Carmona

Y lo que es la VANESSA CARMONA (¿se acuerdan de ese cuerpo?) ya está como fastidiosa con el cuento ese de que retornó a la pequeña pantalla por el gran acuerdo económico (¿?) al que llegó tras varias conversaciones con el canal que la contrató, discursito que repite como lora vieja en todas las entrevistas que le han hecho, el cual ya suena cansón… Y de cuánto sería lo que ella llama un realero, ya que además se llena la boca diciendo que para ella dejar su casa y sus hijos lo hizo por un dineral… Es que ni Maite Delgado, pues… Y no es que no los merezca, pero vamos a estar claros: su momento de gloria pasó hace rato… y aquello de quien da más, quién da más, quedó en el pasado… porque ahora ningún artista gana una fortuna en ninguna planta televisora… Y se los digo con conocimiento de causa…

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