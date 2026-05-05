¿Qué se sabe del estado de salud del papá de Shakira? La cantante estaría por llegar a Barranquilla

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Telemundo dio a conocer que William Mebarak se encuentra hospitalizado en un centro asistencial de Barranquilla. Fuentes extraoficiales consultadas por la cadena informaron que Mebarak, de 94 años, habría ingresado con un cuadro clínico delicado; no obstante, la información más reciente indica que el paciente se mantiene estable dentro de la gravedad de su condición. Hasta el momento, la institución médica no ha emitido ningún comunicado oficial que detalle las causas exactas del ingreso.

Movimiento de la artista y actividad reciente

La expectativa por la llegada de Shakira a su ciudad natal ha crecido tras el reporte de la cadena informativa. Se estima que la cantante barranquillera podría aterrizar en las próximas horas para supervisar directamente la atención médica de su padre.

La última comunicación pública de la artista se produjo hace aproximadamente siete horas, aunque estuvo limitada a comentar sobre su reciente presentación en Copacabana, sin hacer referencia a la situación familiar actual.

Antecedentes clínicos y hermetismo institucional

La avanzada edad de William Mebarak ha derivado en ingresos previos que han puesto en alerta a su círculo cercano. Resaltó que hace exactamente dos años, Mebarak fue hospitalizado en el mismo centro asistencial debido a un cuadro de neumonía que requirió su traslado a una unidad de cuidados intensivos.

A pesar del despliegue mediático a las afueras de la clínica, el ambiente se mantiene bajo un estricto hermetismo. Los detalles sobre el tratamiento que recibe Mebarak al interior del recinto no han sido revelados, mientras los medios locales y corresponsales internacionales permanecen atentos al desarrollo de la noticia en la ciudad que vio nacer a la estrella colombiana.

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