Latinos en el MET Gala 2026: estos son los artistas hispanos que pasan por la alfombra más importante de la moda

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La MET Gala 2026 ha marcado el inicio oficial de la exhibición "Costume Art", una curaduría del Costume Institute que analiza las diversas interpretaciones de la figura humana a través de la historia mediante prendas, esculturas y objetos artísticos. Bajo el código de vestimenta "Fashion is Art" (La moda es arte), se invitó a los asistentes a utilizar su cuerpo como un lienzo vivo, permitiendo una interpretación libre y expansiva de la moda como una disciplina de las bellas artes. Esta exposición permanecerá abierta al público en el Museo Metropolitano hasta enero de 2027.

Interpretaciones entre el minimalismo y la estructura

La presencia hispana en la alfombra roja fue diversa, mostrando desde apuestas seguras hasta detalles disruptivos que buscaron cumplir con la consigna de la noche:

Maluma: El intérprete colombiano optó por un conjunto sastre de Tom Ford cubierto de lentejuelas. Aunque el brillo elevó su estilismo, la propuesta fue percibida como una ejecución clásica que careció de una traducción explícita de la intervención artística sobre el cuerpo.

Camila Morrone: La actriz de raíces argentinas lució un vestido columna en tono nude de Tory Burch, acompañado de una capa de doble vista con fondo negro. A pesar de su elegancia, el diseño fue cuestionado por ser posiblemente demasiado minimalista para un código que exigía una transformación artística.

Camila Mendes: Con una estética etérea, Mendes vistió un diseño marrón con transparencias, corsé y estola. El uso del corsé permitió que su atuendo se adaptara de forma discreta al código, al enfatizar la revelación y estructura del cuerpo humano.

Rauw Alejandro: En su segunda aparición en la gala, el puertorriqueño vistió de Saint Laurent con una chaqueta de hombros voluminosos inspirada en los años 80 y pantalones baggy. Su apuesta artística se concentró en los accesorios, destacando una pieza plateada en la oreja y diamantes en la nariz, aportando los detalles significativos de la velada.

Un balance de representación y estilo

En este mayo de 2026, la MET Gala vuelve a demostrar que la representación latina es una pieza fundamental del engranaje de la moda internacional. Si bien algunos invitados prefirieron la sobriedad de las grandes firmas, otros aprovecharon los accesorios y las siluetas estructuradas para alinearse con la visión del museo. El resultado es una colección de momentos visuales que, más allá de la tendencia, posicionan a la moda como el vehículo definitivo para el diálogo cultural y la experimentación artística en la era contemporánea.

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