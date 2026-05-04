Surthy Cooks en la portada de CLX ICONS: una oda a la identidad latina contemporánea

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Surthany Hejeij, mejor conocida en redes sociales como Surthy Cooks, se ha convertido en la nueva protagonista de la esperada undécima edición de CLX ICONS, la revista de CLX Group que nació en Venezuela para resaltar a aquellas personalidades prominentes que surgen en nuestro país.

“CLX ICONS sigue impulsando el talento venezolano para demostrar que, para nuestra gente, no existen límites ni sueños imposibles. Como presidente de CLX Group, es un honor dar la bienvenida a Surthany como nuestra nueva portada, una mujer que no solo es un verdadero ejemplo de constancia y evolución si no que, además, ha sabido convertir su plataforma en un espacio que promueve el compromiso social” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group.

En este sentido, Nasar Dagga invitó a los venezolanos adquirir su edición física de la undécima edición de CLX ICONS de forma gratuita en cualquiera de nuestras tiendas ‘brandshops’ CLX Samsung, MultiMax, XIO Store, HONOR Store así como en puntos exclusivos en todo el territorio nacional.

CLX ICONS: Surthy Cooks “demasiado auténtica para el algoritmo”

Delicada, sutil, etérea, pero al mismo tiempo, tan vivaz y profundamente caribeña, Surthany Hejeij es unavenezolana con raíces árabes que, subiendo videos desde la cocina de su hogar, logró construir un imperio: Más de 16 millones de seguidores en Instagram, 39.6 millones en TikTok, su propia marca de snacks y un legado a través de recetas que han impactado en la vida de su comunidad.

Ahora como una empresaria consolidada, esposa y madre, Surthy cuenta su historia a CLX ICONS, narrando los retos que enfrentó en sus inicios como creadora de contenido, la realidad de vivir entre dos culturas, dos mundos que parecen totalmente opuestos, pero en los que encuentra su identidad, así como las consecuencias de exponerse en redes sociales y cómo lidia con ello mientras protege a los suyos.

“Me siento emocionada de presentar a Surthy, la undécima portada de CLX ICONS, en medio de una edición llena de tanto significado, donde hemos capturado el maximalismo y abundancia de nuestra esencia latinoamericana para conectar con aquello que somos. Con esta portada quisimos demostrar que nuestra cultura no necesita filtros ni contención para ser elegante, y en @surthycooks encontramos esa naturalidad que representa a la perfección nuestra identidad. Esperamos que nuestros lectores disfruten de esta edición” expresó Jineth González, directora de CLX ICONS.

Bajo el lente de José Mata, la más reciente edición de CLX ICONS nos muestra a Surthy en un recorrido por el Malecón de Puerto Cabello y Casa Guipuzcoana, un homenaje a la belleza colonial de este importante puente marítimo carabobeño que ha permanecido con el paso de los años, mientras la brisa marina y la arquitectura se mezclan con el volumen de los diseños de Magnolia by Daniela Peña.

¿Qué encontrarás en esta edición de CLX ICONS?

Proyectando el talento venezolano, en esta nueva edición de CLX ICONS podrás leer en Ia sección de Icontrends a la estratega en Marketing y cocreadora de Brandcrops, Daniela Goicoechea, quién nos habla sobre los pilares al momento de crear contenido de este 2026, junto a la importancia de construir una marca con intención y dirección.

Asimismo, conocerás más sobre Reinaldo Díaz, el reconocido fotógrafo que dirigió el videoclip musical de Rawayana, “Tonada por ella”, inspirado principalmente en los jóvenes venezolanos, y también en los hermosos paisajes del país. Sobre Luis Herrera, el influencer que, a través de su divertido acento combinado con humor satírico reminiscente a las series y películas de los años 2000, logró reescribir las normas del éxito en las redes sociales.

En la sección Especial, los hermanos Felix y Manuel Lara, Lara Project, nos sumergen en un viaje al pasado, presente y futuro de su “música de superhéroes”, las influencias que los inspiran, y la rivalidad que los convirtió en grandes referentes musicales en la industria global.

Mientras que, en 19 preguntas, CLX ICONS presenta a Paola Hougthon, la cantautora venezolana detrás de temas como “Like”, “Eres”, “Cuyagua” y “Awita Sala”.

En Interview, exploramos la mente de Armando Poyo, el saxofonista y creador de contenido que dio un giro de 180° a los “domingos de bajón” a través de su formato The Golden Show, conectando con sus seguidores a través de un humor honesto, espontáneo y con todo tipo de planes improvisados.

También podrás descubrir a Valery Dermesropian, una diseñadora que, desde Barquisimeto, presenta una propuesta única que convierte los símbolos de Venezuela en patrones y estampados únicos que ilustran sus colecciones beachwear y swimwear.

Como conseguir la nueva edición de CLX ICONS

Podrás encontrar todo el contenido de la undécima edición de CLX ICONS de forma gratuita en las tiendas ‘brandshops’ CLX Samsung, MultiMax, XIO Store y HONOR Store, así como en nuestros puntos de distribución exclusivos en todo el país, explicó Nasar Ramadan Dagga, presidente de CLX Group.

La revista de CLX Group

Con su undécima edición, CLX ICONS sigue impulsando a las figuras icónicas que nacen en Venezuela, uniendo a Surthy Cooks a una lista de personalidades vibrantes que han protagonizado la revista del grupo empresarial CLX durante estos últimos tres años: Caramelos de Cianuro, Noreh, Mimi Lazo, Ileana Márquez Pedroza, José Ramón Barreto, Diana Silva, Camila Canabal, Scarlet Ortiz y más.

Bajo esta visión, el empresario Nasar Dagga reafirma la misión de este proyecto editorial: profundizar en la esencia de la identidad venezolana.

Mantente actualizado con lo último en moda, tendencias y el mundo del espectáculo a través de la página web, www.clxicons.com, así como en redes sociales como @CLX.Icons. Léenos y sé parte de lo icónico.

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