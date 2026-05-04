¿Christian Nodal pierde su propio nombre? El conflicto legal que sacude a su familia

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Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirman una realidad para el cantante mexicano, Christian Nodal debido a una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien posee actualmente la titularidad exclusiva de la marca "Christian Nodal". En este sentido, dicha resolución, vigente desde el 7 de abril de 2026, otorga al progenitor los derechos totales sobre el nombre y los productos del cantante hasta el año 2036.



Sin embargo, la tensión estalló de forma pública durante su reciente presentación en Querétaro, México. Ante miles de seguidores, Nodal pronunció un discurso cargado de decepción que ratifica el distanciamiento con sus padres. Por su parte, el intérprete admitió que carece de control sobre su música y su propia imagen, aunque recalcó que su voz y su corazón permanecen con su público.



Si bien, este mensaje pone fin a meses de especulaciones sobre la estabilidad interna de su equipo de trabajo. Además, Nodal cerró su intervención con una reflexión amarga sobre la lealtad de la sangre y el fracaso de los negocios familiares.

No obstante, la noticia genera incertidumbre en la industria, pues el control legal del nombre artístico representa un obstáculo crítico para la autonomía de su carrera en la próxima década.

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