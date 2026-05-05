¡Clara Vegas va a Puerto Rico! Participará en la pasarela San Juan

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El escenario de la moda en Puerto Rico se prepara para recibir a una de las figuras más destacadas de las pasarelas venezolanas. Se ha confirmado que Clara Vegas viajará a San Juan para participar en la plataforma de San Juan Moda. Vegas ha sido seleccionada por el reconocido diseñador puertorriqueño Luis Antonio para protagonizar el lanzamiento de su más reciente propuesta creativa.

Detalles de la presentación: "Opulentia"

La nueva colección de Luis Antonio busca capturar la esencia del lujo contemporáneo en un evento que promete gran impacto visual. El desfile se llevará a cabo el 25 de mayo en las instalaciones del Coliseo de Puerto Rico (Coliseo PR). La colección, titulada Opulentia, ha sido descrita por la marca como un espacio donde "un ícono entra al escenario", haciendo referencia a la presencia de Vegas.

San Juan Moda: Referente del diseño caribeño

San Juan Moda se ha consolidado como la plataforma de diseño más importante de Puerto Rico, sirviendo de vitrina para los talentos más influyentes de la región. La participación de Luis Antonio en el Coliseo de Puerto Rico representa uno de los desfiles de mayor escala dentro del calendario oficial, destacando por su despliegue técnico y logístico. Con esta colaboración, Clara Vegas suma un hito relevante a su trayectoria internacional en este 2026.

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