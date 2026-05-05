Momento incómodo para Bad Bunny en la Met Gala: video

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Durante la alfombra roja de la Met Gala 2026 el pasado lunes 4 de mayo, el músico puertorriqueño, Bad Bunny, vivió un encuentro tenso con Kris Jenner y Kim Kardashian, familiares de su exnovia, la modelo Kendall Jenner. Si bein, el momento quedó inmortalizado por medio de un video viral que registró el instante en el que el artista, de 32 años, abrazó a la jefa del clan Kardashian, quien tiene 70 años.



Por su parte, Benito Antonio Martínez Ocasio saludó a Kris con un brazo, sin emabrgo, su exsuegra respondió con varias palmadas en la extremidad del cantante. Después, el intérprete conversó brevemente con Kim Kardashian, de 45 años. Al terminar la charla, las estrellas de telerrealidad se alejaron con gestos de incomodidad.



En las redes sociales, los usuarios debatieron sobre la escena y algunos calificaron la interacción como "tensa" e "incómoda" debido a la falta de contacto visual por parte de las mujeres. Otros usuarios atribuyeron la extrañeza del momento al disfraz de anciano que portaba el compositor, el cual incluía canas, manchas en la piel y un bastón. Bad Bunny explicó a la revista Vogue que dedicó mucho tiempo a la preparación de este concepto para el evento.

Foto: Esquire Colombia



Por otro lado, las integrantes de la familia Kardashian lucieron atuendos llamativos. Kris vistió un conjunto tipo kimono en tonos cobre, mientras que Kim usó un diseño inspirado en una película de 1975. Además, la exnovia del cantante puertorriqueño, Kendall Jenner, también asistió a la gala y a la fiesta posterior con vestidos elegantes.

Foto: The Irish Independent

Foto: La Opinión A Coruña



Aunque Kendall y el cantante mantuvieron un romance intermitente hasta inicios de 2024, ella ahora tiene un vínculo cercano con el actor Jacob Elordi según rumores recientes. Sin embargo, la modelo prefiere la cautela en esta nueva etapa.

Finalmente, Bad Bunny no ha confirmado ninguna relación formal desde que terminó con Jenner.

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