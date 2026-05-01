Chepa Candela: El contundente mensaje de Kerly Ruiz ante la ola de críticas por su aspecto físico

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¡¡Jelooouu!! ¿Cómo están mis fieles consecuentes… y nuevamente, ¡heme aquí!, en este raudo y veloz tecleo que deja a más de uno ¡“con los ojos claros y sin vista”!…

Yyy como la tarea hay que cumplirla, “desde la A hasta la Z”, corto este preámbulo para contarles que en Venevisión están preparando el “Salvavidas” con el fin de no dejar morir a SABADO SENSACIONAL y para ello tienen planes de reactivarlo, siendo probable que retorne al aire entre junio y julio, echando por tierra todos los “runrunes” que daban por hecho su desaparición definitiva de la pantalla chica, los cuales vienen rodando desde hace tiempo, pues el maratónico se fue al foso tras la muerte de su productor Ricardo Peña, aunque la también fallecida Elena Rosas hacía todo lo posible para que no se cumpliera la sentencia de “muerte” que sigue pesando sobre el mismo… “Eso no va a pasar, pues Venevisión tiene planes con el espacio más longevo de su programación, que retornará a la pantalla completamente repotenciado”, soltó mi fuente del Canal de la Colina… Por los momentos se siguen transmitiendo ediciones viejas para mantener fresca su imagen dentro de los pocos televidentes que, por inercia, todavía lo siguen…

HENRYS SILVA

Por cierto que el HENRYS SILVA podría seguir al frente del programa, a pesar de que también se insiste en que cambiará de canal; de hecho, está en conversaciones con Venezolana de TV, con cuya directiva se reunió días atrás y en donde le habrían hecho la propuesta de conducir un programa de entretenimiento, ya que le televisora estatal quiere darle frescura a su pantalla… y ya están haciendo algunos cambios… están haciendo algunos cambios… Es más, me contaron que al médico animador no le disgusta la idea de la mudanza a VTV porque para nadie es un secreto que en Venevisión lo tienen “negreado”… y no lo han tomado más nunca en cuenta para otras responsabilidades que no sean la conducción del maratónico sabatino, por lo que no me extraña que, cansado de tanta indiferencia, el Henry Silva decida bajar la colina para instalarse en los predios de Los Ruices…

KERLY RUIZ (

Yyy en conexión directa con mis fuentes mayameras, fui puesta al tanto de la tibiera que todavía carga KERLY RUIZ (Mijita, estabas desaparecida de esta columna), quien volvió a salirle al paso a todos aquellos que “la agarraron de sopa” por su actual aspecto físico, ya que con el “julepe” que se da en el gimnasio, el cuerpo se le puso como el de una atleta… y en vez de una animadora parece una fisicoculturista… “Esta es mi vida y mi cuerpo”, soltó la susodicha, dejando claro que no abandonará para nada la tanda de ejercicios que a diario se lanza… así la confundan con una luchadora…

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