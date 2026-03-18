Chepa Candela: “El Desorden de Marko” genera descontento y harto aburrimiento…

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¡¡¡Hello… ¡¡¡Hello!!! Yyy en este ombligo de semana les digo: ¡¡¡claven!!! sus glaucos visores en esta, la columna más vibrante de nuestro colorido “nius peiper”, donde el brollo, que a todos les gusta tanto, ¡¡¡se bate sabroso, rico y delicioso!!...

“El Desorden de Marko”

Yyy, ¿cómo para chismear? Para eso me tienen aquí, lo cual disfruto y gozo, ¡rauda! Paso a contarles que el reality show “El Desastre de Marko” (¡diiigooo!) “El Desorden de Marko” fue más bomba que chicle; y es que ese proyecto de falsa “realidad” no termina de convencer a sus seguidores y la gran mayoría de ellos han “cacareado” que esta copia barata de “La Casa Alofoke” (de República Dominicana) da más bostezos que ganas de seguir minuto a minuto lo que allí ocurre y acontece… ¡Resulta que los protagonistas de este brete tratan de llamar la atención con supuestos roces y escándalos para cautivar a la audiencia, pero en una era donde la viveza está al alcance de nuestras manos y lleva por nombre telefonía celular, nadie les traga ese cuento de que tienen menos de 48 horas de convivencia y ya hay templadas de moños, enfrentamientos, peleas y conflictos de compatibilidad…

¡Yyy si no me creen!... Pregúntenle a la Aigil Gómez, que está haciendo gala de sus débiles destrezas actorales, y vive simulando problemas donde no los hay, simplemente para complacer al Marko… El caso es que el generador de contenido venezolano le tiene fe a su “cosa” y espera que este templete le siga sumando audiencia y patrocinadores, ya que su principal interés y objetivo es llenarse los bolsillos de verdes, sin importar los comentarios y críticas de sus detractores…

¡Por cierto!, “El Desorden de Marko” durará lo que dura un gas en un chinchorro, primero porque no hay tantos “bibuyos” para sostener aquello, y segundo porque se trata de un experimento; por eso le dijeron a los participantes que aceleraran sus deseos de sacarse los ojos porque eso es lo que vende, y es por esa causa, motivo, razón y circunstancia que ustedes verán sobreactuados a los integrantes de este coroto, los cuales se piensan pelear hasta por la forma de caminar… ¡Es decir!... Cualquier tontería será perfecta para encender la mecha…

Deivis Ramírez

Yyy, cambiando radicalmente el tema, les cuento que el DEIVIS RAMÍREZ anda más “chorreao” que palo e' gallinero porque Televen actualizó su portal web, y en el reglón de “Talentos” él quedó como los interiores de “Superman” (dígase: por fuera)… ¡Pasa, resulta y acontece! Que ante las sacudidas de matas que se han dado en el canal de la bolita roja, y “tuttos” los nuevos ingresos que han surgido en las últimas semanas, cualquier movimiento extraño genera confusiones, espasmos y hasta ganas de ir al baño… Es por esa razón que el Deivis, cuando observó la fulana actualización y su ficha artística brilló por su ausencia, este dijo con la voz entrecortada: “¿En dónde estoy?”, rogando que esta situación no sea un adelanto de un “despido indirecto”… Así que ¡ojo pelao! con este misterioso caso de uno de los protagonistas de “Rostros del crimen”; ¡ojalá! y el brete se trate de un pelón del departamento de sistemas y ¡no! un mensaje cifrado para el comunicador social…

Sthefany Gutiérrez

Yyy variando el “parling”, les cuento que tal y como se los prometí en columnas anteriores, activé “tuttos” mis radares para averiguar si era cierto o no todo el rumor que se desató con relación a la vida sentimental de la exreina de belleza, STHEFANY GUTIÉRREZ, y su esposo Jorge Alfredo Silva (empresario y presidente del Deportivo Táchira), personajes que a la fecha se encuentran ¡chévere cambur! y más enamorados que nunca… Según fuentes cercanas a la pareja, ese amor está intacto, fortalecido y germinando con el paso de las horas; así que la supuesta demanda de divorcio que la “Miss Venezuela Universo 2017” había introducido fue un pote de humo que echaron a rodar, no sé con cuál intención. Lo que sí es seguro y real es que la Segunda Finalista del “Miss Universo 2018”, para evitar más especulaciones, volvió a colgar en sus redes sociales “tuttas” las imágenes de su boda y de esos momentos idílicos extraídos casi que de una telenovela… Así que ya saben… ¡Denle un STOP a ese brete!... Porque cuando digo que el burro es negro, es porque tengo el tinte en la mano… ¡Fin!

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