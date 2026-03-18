Un solo sentimiento: el abrazo entre Beto Montenegro y Omar López que sella la gloria de Venezuela

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El cantante venezolano e integrante de la banda Rawayana, Beto Montenegro y el entrenador de la selección venezolana de beisbol, Omar López, compartieron un momento lleno de emoción, sentimientos y abrazos luego de coronar a Venezuela como el campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026 en el loanDepot Park de Miami, Florida.

Del mismo modo, durante el video, se evidencian ambas figuras públicas de Venezuela compartiendo un abrazo y algunas palabras con respecto a lo que estaban viviendo tras la victoria.

Por su parte, López expresó que "Venezuela esto es para ustedes. Rawayana y Omar López".

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