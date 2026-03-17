Rawayana expande su gira: Otras ciudades que vibrarán con el “After World Tour”

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Luego de anunciar su extensa gira este año por diversas partes del mundo, desde España, hasta México y otras ciudades de Centroamérica, la banda venezolana del momento, Rawayana, acaba de dar a conocer la segunda fase de su “¿Dónde es el After? World Tour” que incluye Estados Unidos, Canadá y Europa, según anunció Billboard.

Sus conciertos el Norteamérica arrancan el 15 de octubre en San Francisco, en el Bill Graham Civic Auditorium, e incluye paradas en ciudades como Atlanta, Toronto, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Miami. Aunque antes de Estados Unidos, Rawa se presentará en septiembre en España, Valencia, Milán, Zúrich, Berlín, Ámsterdam, París, Londres y Madrid.

La primera fase de su gira confirmó fechas en América Latina y España, y posteriormente agregaron Puerto Rico y la República Dominicana, que suman casi 50 conciertos alrededor del mundo.

“Elegimos vivir el presente con intención, superando nuestros miedos sin preocuparnos por lo que pueda suceder después. Esta gira se trata de soñar juntos sobre el futuro y adentrarnos en un mundo lleno de posibilidades, amor y pasión por lo que hacemos”, dijo Beto Montenegro, líder de la agrupación, a Billboard Español.

Por su parte, el baterista Andrés “Fofo” Story, comentó: “Hemos creado una experiencia totalmente inmersiva en la que los ritmos caribeños orgánicos se encuentran con la energía de la música electrónica… Se trata de llevar el groove al límite, expandir el sonido de la banda y hacer que cada noche se sienta como la fiesta más grande que jamás hayamos vivido junto a nuestro público”.

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