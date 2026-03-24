Chepa Candela: El Ilan Chester dizque marcó la milla buscando nuevos horizontes…

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¡¡Jeeelouu darlings!! Y esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este ameno y cotidiano “parling” que todos los días (desde hace una pila de años) los mantiene al tanto de cuanto pasa, ocurre, sucede y acontece en esta fauna farandulera, donde los chismes, tretas y todo lo que sirva de adobo al cotilleo, no faltarán ¡jaaamáaasss!…

Mister Venezuela

Yyy como para contárselos “desde la A hasta la Z” (sin quitarle, ni ponerle) para eso me tienen aquí, corto de una este preámbulo para batirles que ya hay humo blanco dentro de la Organización MISTER VENEZUELA, y es que para medir la reacción de sus seguidores, curiosos, expertos, y jala mecates, el pasado sábado 21 de marzo desempolvaron sus redes sociales colocando en su historia de Instagram una sútil y muy intrigante imagen que decía “loading” (que a la traducción significa, cargando); cosa que nos hace entender que encendieron sus motores después de un año y tres meses de receso, y pronto iniciarán con el llamado a casting rumbo a la competencia internacional del “Mister Supranational 2026”… La última actualización y movimiento que realizó la firma de belleza masculina a través de sus plataformas digitales fue el 16 de diciembre del 2024; desde entonces, la “cacareada” franquicia de la Organización Cisneros no había movido un dedo a favor de este proyecto; es por eso que ahora, “tuttos” los jóvenes interesados en participar dentro de esta gala “express” están poniendo sus barbas en remojo para que nada los tome por sorpresa; así que cojan datos, y les adelanto que el certamen de marras será elaborado en un “ráspalo”, dígase: el llamado a casting se hará en un abrir y cerrar de ojos (justo cuando nadie lo espere), y el concurso durará lo que dura un gas en un chinchorro… ¡Naíiiita!… ¡Así que ojo pelao!... Esto será rápido y sin dolor…

Canal I

Yyy cambiando el “parling”, les cuento que el locutor JOSÉ GREGORIO MORALES lloró a bemba suelta cuando lo frenaron por los predios de Canal i para decirle que su programa de entrevistas “Con voz propia” no iba más… El comunicador de marras quedó como pescado en cava (¡frío y tieso!) cuando lo llamaron a una reunión de producción y, en pleno cotilleo, ¡zaaaaz!, “le dieron su gran palo cochinero”… ¡Peeeeerooooo!... ¡Cómo no hay mal que por bien no venga!... Luego de ese “toma y dame” que el susodicho vivió, le dijeron: “Achantala allí… No hace falta el puchero”, ya que el freno que experimentará el “cacareado” espacio será con el propósito de transformarlo; es decir, le inyectarán unos cuantos verdes al asunto para que la nueva temporada de “Con voz propia” venga ¡chévere, cambur!... Así que ya saben… El susto del Morales duró un pestañeo, ya que “tutto” este escándalo, a según, pintará a su favor y a nosotros (l@s curios@s) tan solo nos queda esperar para ver si la cosa será verdaderamente mejor o termina siendo la enfermedad del lomo; explíquese: “lomismo”…

Ilan Chester

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el músico venezolano, ILAN CHESTER, archi reconocido por despedirse más que un borracho, ahora como que sí se fue; pero no de los escenarios, sino que se mudó a otro país… Me contó un pajarito (en “tutta” la patita de mi oreja izquierda) que el personaje en cuestión vendió su lujoso apartamento ubicado en este lado del globo terráqueo y aprovechó el movimiento para borrar de sus recuerdos muchas de sus chácharas (léase: instrumentos musicales, cuadros, ropa y demás)… A según, el cantante de marras invitó a sus amigos más cercanos y les dijo: "Metan la mano y lleven dos", yyy es que tantos peroles viejos no le caben en la maleta y en consecuencia tuvo que regalar muchas de sus pertenencias, donde, por cierto, varios artistas criollos se dieron un vuelo rasante por la residencia del cantante y aprovecharon la ola para hacer su mercadito... En otro orden de bretes, me adelantaron que el Ilan tiene entre “ceja y ceja” iniciar una gira musical por Venezuela (a modo de despedida), pero todo va a depender de su estado de salud, ya que en los últimos años se ha visto muy quebrantado y no quiere que la gracia le termine en morisqueta... ¡Fin!.

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